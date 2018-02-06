私幼公共化 教團憂：雙峰現象恐惡化延伸到幼教

友善列印
中時
／台北報導

行政院將在農曆年後提出「私幼公共化」政策，補助讀私幼的孩子每年2到7萬元的學費，但教育專業聯盟今天發布新聞稿說，若國家推動幼兒教育普及化的方式，不是廣設公幼，而是發放補助（教育券），只會讓教育階級化往幼教延伸，讓雙峰現象更為惡化。

教育專業聯盟是由新竹縣教師會、花蓮縣教師職業工會、苗栗縣教育產業工會、新北市教育產業工會、中華民國全國退休教師聯盟、雙北教育產業工會及新竹縣教育產業工會等教團組成。

教育專業聯盟指出，凡是實施教育券制度的國家，都出現雙峰現象惡化的問題。以瑞典為例，瑞典在實施教育券之後，教育品質出現嚴重的不均等；因為，社經地位較高的家長，往往也是消息較靈通的家長，在教育券制度下，他們的孩子開始往某些學校集中，進而形成「貴族學校」。

反觀社經地位較低的家長，由於終日為生活忙碌奔波，孩子有學校上就不錯了，根本無暇、無管道瞭解學校的良莠，更遑論花更多的時間與金錢解決孩子的交通問題。

教育專業聯盟指出，影響學校（包括幼兒園）教育品質的重要因素，除了師資和硬體環境之外，同儕多元性也是重要的因素，因為同儕會形成教育的社會環境。若國家推動幼兒教育普及化的方式，不是廣設公幼，而是發教育券，只會讓教育階級化往幼教延伸，讓雙峰現象更為惡化。

此外，幼教實施教育券的結果，極可能讓幼教悖離教育專業而向教育市場化傾斜。也就是說，為了爭取來自社經地位更高家庭的幼兒，幼兒園可能會將學生家長的喜好置於幼教專業之上，進而導致整體幼教品質變得更差，致使孩子更不喜歡學習，失去競爭力。

教育專業聯盟表示，如果政府因為公幼數量不足，而要提供就讀私幼的幼兒教育券，就要嚴格管理參加此計劃的私幼，包括收費、教師素質、教師工作條件…等。要做到這一點也許有一定難度，但是，為了幫國家幼苗舖好更優質的學習之路，就必須堅持這一點。

(中時)

高醫尾牙竟抽到免費「單側隆乳」… 因應12年國教新課綱 印尼台校開…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。