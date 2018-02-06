不滿重啟核電 反核團體告賴神要賴「走下神壇」

2018年02月06日 11:12 中時 陳志賢

方儉(陳志賢攝)

林瑞珠(陳志賢攝)

行政院計畫核定重啟核二2號機，引發反核、環保團體不滿，批評行政院長賴清德此舉，是將全民陷入危險，根本是「毀台永核」，6日上午前往台北地檢署按鈴告發賴清德涉嫌刑法公共危險罪。

反核團體要求，賴應該走下神壇，不要用「神一樣的態度」面對電力供需問題，無須重啟核二廠，相反的，如果核電廠運轉，就要有大量「怠速火力電廠」24小時排放空汙，對中南部空汙不但沒有助益，反而是雪上加霜。

綠色消費者基金會祕書長方儉說，賴清德擔任行政院長，卻任台電擺布，執意重啟老朽核電機組，違反刑法187之2條放逸核能而滋生公共危險罪，若因而致人於死者，可處10年以上徒刑重罪。

方儉說，依據「核子反應器設施管制法」規定，機組停機一年就要停役，停機超過一年就是永久停役，沒有重啟的可能性，因此行政院長賴清德核定重啟核二2號機已經違法，因此依法提出告發。

他表示，今年以來地震頻繁，2月4日晚上也發生了近30次的地震，好在僅有核二廠1號機在 運轉，如果2號機跟著運轉，發生核災，全台民眾就完了。

他強調，台灣沒有核電力，也不缺電，核電廠長期不運轉，突然要運轉，必然存在許多不確定的風險，核二廠2號機已有近2年未運轉，重啟必然有極大的跳機風險。

台灣環境輻射走調團召集人林瑞珠也說，賴不應一昧聽從台電的報告，每次都都用缺電為藉口要重啟核電，恐嚇民眾，蔡政府不必講「非核家園」了，變成「永核家園」。

(中時)