不滿重啟核電 反核團體告賴神要賴「走下神壇」

反核人士到北檢控告賴清德(陳志賢攝)

友善列印
中時
方儉(陳志賢攝)
林瑞珠(陳志賢攝)

行政院計畫核定重啟核二2號機，引發反核、環保團體不滿，批評行政院長賴清德此舉，是將全民陷入危險，根本是「毀台永核」，6日上午前往台北地檢署按鈴告發賴清德涉嫌刑法公共危險罪。

反核團體要求，賴應該走下神壇，不要用「神一樣的態度」面對電力供需問題，無須重啟核二廠，相反的，如果核電廠運轉，就要有大量「怠速火力電廠」24小時排放空汙，對中南部空汙不但沒有助益，反而是雪上加霜。

綠色消費者基金會祕書長方儉說，賴清德擔任行政院長，卻任台電擺布，執意重啟老朽核電機組，違反刑法187之2條放逸核能而滋生公共危險罪，若因而致人於死者，可處10年以上徒刑重罪。

方儉說，依據「核子反應器設施管制法」規定，機組停機一年就要停役，停機超過一年就是永久停役，沒有重啟的可能性，因此行政院長賴清德核定重啟核二2號機已經違法，因此依法提出告發。

他表示，今年以來地震頻繁，2月4日晚上也發生了近30次的地震，好在僅有核二廠1號機在 運轉，如果2號機跟著運轉，發生核災，全台民眾就完了。

他強調，台灣沒有核電力，也不缺電，核電廠長期不運轉，突然要運轉，必然存在許多不確定的風險，核二廠2號機已有近2年未運轉，重啟必然有極大的跳機風險。

台灣環境輻射走調團召集人林瑞珠也說，賴不應一昧聽從台電的報告，每次都都用缺電為藉口要重啟核電，恐嚇民眾，蔡政府不必講「非核家園」了，變成「永核家園」。

(中時)

從921走過0206 成大醫院強化災難… 猥褻女童害自殺 狼師判刑3年10月…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。