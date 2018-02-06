誰上台下場都不會比馬好 王丰：饒了美青姐吧！

2018年02月06日 10:58 中時電子報 謝雅柔

年底將舉行2018縣市長選舉，丁守中、與鄭麗文已宣布參選台北市長，不過外界仍不看好，基層出現拱前第一夫人周美青參選台北市長的呼聲。對此，作家王丰說姑不論馬英九過往八年功過是非，如今是因蔡英文做不好而引發人們懷想馬英九，不必將這種「感情投射」投射到周美青身上。王丰直言「請大家饒了美青姐吧！」

台北市議員陳重文日前提及，2018年的市長選舉，如果是周美青PK柯文哲，國民黨的基層一定會大團結，這場戰役必定精彩可期，「贏回北市，指日可待」。前總統馬英九被問到此事時，更十分吃驚地問「你說我太太嗎？」並表示這是他第一次聽說，沒聽過這件事。

對此，王丰說台灣的政治現實，不論誰上台，下場都不會比馬英九好到哪裡，馬英九能不身處囚徒維持自由身，都是馬英九的前世造化。他說周美青當然是好人選，但好人選一定要出馬嗎？如果周美青出馬，又發生她老公過去八年發生過的「騎驢父子」裡外不是人的情事，周美青也成為民粹攻訐的焦點，馬家豈不成了一門「忠烈」？「美青淡薄名利，就讓她安享未來的美好歲月吧！各位難道還要她鞠兩千三百萬個躬，她骨頭不是太好，就饒了她吧！」

王丰說周美青是好人，但她未必浮得出檯面。他說台灣如今已是難以救藥的滔滔濁世，好人在台灣極難出頭，「我不是鼓吹無望論，但我總認為台灣眼下亟需『梟雄』型的人，只是眼下尚未出現這樣的人物」。王丰直言，台灣這位「梟雄」還未出生，「美青姐，各位請饒了她吧！」

(中時電子報)