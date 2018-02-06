因應12年國教新課綱 印尼台校開設「機器人程式設計」

2018年02月06日 10:59 中時 林志成

將在明年實施的12年國際課綱強調「活化教學」及「翻轉教育」，因應這種趨勢，印尼雅加達台灣學校於106學年起開設中學部專題選修課程「程式機器人設計」，廣學生歡迎，兩個班別全部額滿，甚至許多學生排隊候補。

雅加達台灣學校表示，參加「程式機器人設計」課程的學生除了必須具備程式設計的基本概念以及具邏輯的思維模式，更須具備團體合作的精神，懂得利用個人專長，共同合作來克服問題；對學生而言，這是一門難得的多元學習課程，所以開課後就座無虛席。

參與此門課程的學生，除了平時上課時間外，課餘時間也都樂於投入學習，全都自動到校學習演練，而學校老師們，看到學生學習如此用心，也自願在週末犧牲假期，到校陪同練習，師生一同沈浸在學習樂趣中，非常符應十二年國民基本教育課綱「自發」、「互動」及「共好」的理念與精神。

在全校師生共同努力下，印尼雅加達台灣學校中學部學生參加1月27日印尼雅加達區機關王比賽榮獲金牌，展現出我國新南向政策中臺灣教育多元和優質的成效。

教育部表示，東南亞5所海外台灣學校為我國海外延續優質12年國教與發展優質華語文教育重要據點，近20餘年來，已累積多元特色的風貌，展現台灣在異地推動特色化海外國民教育的軟實力，目前各校已發展成為K-12完全教育體系，全面實施國內課程綱要及設備標準，與台灣教育完全接軌，教育部對於各校經費、師資教材上將持續給予支持與重視。

(中時)