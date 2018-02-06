猥褻女童害自殺 狼師判刑3年10月定讞

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中時

台中張姓補教老師2008年對一名就讀小學六年級的女童襲胸，事後張妻出面道歉女童父母未追究，5年後受害女童巧遇張男回憶起痛苦往事，她上吊自殺獲救後提告，最高法院痛斥張男犯後沒有悔意，依加重強制猥褻罪將他判處3年10月徒刑確定。

張男在妻子經營的心算補習班擔任數學老師，2008年11月間他趁年僅12歲的女童於補習班樓梯間整理書包時，從後方襲擊她的胸部揉捏約10秒，她不斷掙扎卻無法擺脫，還遭張男強拉到樓上，直到她大叫「放開」，張男才罷手，女童順利脫逃。

女童返口教室後，陳姓女導師看到她臉免蒼白而詢問原因，經她告知遭猥褻後，導師轉告張妻此事，張妻雖怒問張男，但卻安撫女童稱，張男只是在跟她玩，不要放在心上等語，女童直到父親接她回家後，才痛哭說出一切。

女童的母親後來到補習班理論，張妻再三道歉並安撫，並退還女童父母4000元補習費用，將錢裝在紅包袋內，上面書寫「爸爸、媽媽感謝您們的諒解」，女童的父母也未再追究。

2013年9月，就讀高中的被害人到銀行巧遇張男，她認為對方沒有受到應有的懲罰而精神崩潰，她在校昏倒並有自殺行為，經學校介入輔導及社工人員詢問後，少女說出被張男猥褻一事，社工人員於是通報方處理，檢方偵結後將張男起訴。

歷審都認定張男犯行明確，考量他罔顧道德對女童強制猥褻，嚴重妨害她的身心發展，惡性非輕，且他犯後否認犯行，未見悔意，將他判刑3年10月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)

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