通曉甲骨文 港國學大師饒宗頤101歲今逝世

精通甲骨文的香港國學大師饒宗頤，於今日上午逝世，享壽101歲。（圖/新華社）

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中時電子報

據香港文匯報報導，研究領域跨越夏商至明清、精通甲骨文的國學大師，並與大陸已故大儒季羨林並稱「南饒北季」的饒宗頤，於今日凌晨去世，享壽101歲。饒宗頤治學嚴謹，不僅研究廣泛，著作更是等身，外人替他所邊的《饒宗頤二十世紀學術文集》，收錄千餘篇論文、總字數高達一千二百萬字，是當代香港最知名的敦煌學、甲骨文學大家之一。

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出生於廣東潮州、饒宗頤是工商金融界名流饒鍔之長子，家中的天嘯樓是當時粵東最大的藏書樓。抗戰期間曾逃往香港，在此結識了商務印書館創辦人王雲五等名流。國共內戰末期，受邀進入香港中文大學新亞書院中國文學系任教，自此定居香港。曾獲得西方漢學最高榮譽之一的法蘭西學院「漢學儒蓮獎」、也是香港大學首位「桂冠學人」榮銜的獲得者。饒先生曾於1972年來台講學，並獲得香港政府贈與「大紫荊勛章」。

對於饒宗頤在文、史、藝術等多領域傑出表現，已故的故宮博物院院長秦孝儀曾稱讚：「先生（饒宗頤）法書上追漢魏，下邁蘇黃。山水人物，尤蒼茫澹遠，自辟蹊徑。而古文辭駢麗並擅，義正旨遠，道德、文章、書畫，辛亥以還，公其巨擎也。」浸會大學更在2013年成立國學館，不僅冠饒先生之名，更邀請他出任國學院永遠榮譽院長。與妻子陳若儂結縭多年，育有一女饒清芬。

(中時電子報)

文章來源：國學大師饒宗頤先生今晨去世享年101歲

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