自衛隊阿帕契直升機墜毀惹禍 日相安倍道歉

日本陸上自衛隊轄下阿帕契直升機昨墜機，造成當地居民死傷。（圖/陸上自衛隊官網）

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日本陸上自衛隊的阿帕契戰鬥直升機5日墜落佐賀縣神埼市民宅引起火災，並造成1死1傷的慘禍。日本首相安倍晉三6日在國會預算委員會上致歉表示，「本應守護國民的生命與和平生活的自衛隊威脅到居民的安全，造成莫大受害，至感遺憾。我身為自衛隊最高指揮官，在此由衷致歉。」

安倍5日已指示防衛大臣小野寺五典，要求徹底檢查、維修陸海空自衛隊的所有直升機，與發生事故的AH64D同型的12架直升機將暫時停止飛行。日本政府5日下午已在首相官邸危機管理中心設置情報聯絡室。小野寺向日媒表示，「盼儘早究明原因，以防止類似事故再次發生。」

陸上自衛隊指出，該機與管制官最後通信的5分鐘後墜落，故陸自研判，很可能是在這5分鐘內發生突發狀況，目前正急於回收黑盒子，以確認失事原因。目前得知，該機飛行前的維修時，剛換過連接主旋翼和發動機回旋軸的重要零件。

西日本新聞報導，有行車記錄器的影像顯示，該機在飛行時，主旋翼從飛機機體脫落，之後機首垂直向地面急速墜落。

除陸自之外，佐賀縣警方、消防等也以違反業務過失致死、航空危險行為處罰法嫌疑，在失事現場進行調查。直升機機體有微量的輻射性物質，但經調查並未對周邊環境造成影響。

防衛省指出，直升機是在5日下午4時36分左右，自陸自目達原駐屯地起飛，2分鐘後與管制官進行最後通信，當時並沒有任何異常，只聯絡說「將飛出駐屯地的管制空域」，但5分鐘後的43分左右即墜落起火。

墜機事件造成神埼市千代田町嘉納的2棟民宅起火，小學5年級、11歲的女孩右膝受傷，自衛隊26歲的副駕駛死亡，機長目前仍失蹤。

(中時)

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