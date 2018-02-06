警政署長探視陳啟瑞遺孀 承諾儘快修法

警政署長陳家欽（右三）6日上午探視執勤時遭撞死亡的警員陳啟瑞遺孀周純芳（左三）與兒子，並致贈年節慰問金紅包與水果。（陳育賢攝）

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警政署長陳家欽（右）6日上午探視執勤時遭撞死亡的警員陳啟瑞遺孀周純芳。（陳育賢攝）

國道公路警察陳啟瑞2017年8月7日在國道高速公路執勤遭拖板車撞死殉職，由於因公「死亡」與因公「殉職」的撫卹差了5、600萬，過去因認定過嚴，標準放寬認定已正在修法中，警政署長陳家欽6日在探視其遺孀時，特別告知這項好消息。

陳家欽6日上午前往國道第6公路警察大隊竹林分隊，探視2017年中旬於國道執行，在路肩為拋錨車輛戒護時，遭拖板車撞死的警員陳啟瑞遺孀周純芳與兒子，並在農曆年前夕致贈年節慰問金紅包與水果。

陳家欽並別向周純芳表示，警政署已著手修法，放寬因公殉職的認定標準，目前也正加快腳步中。陳家欽也指出，陳啟瑞案，已得到行政院與內政部長葉俊榮的關心與支持，現階段修法已開始討論進行中，未來將朝修法方向來保證同仁值勤安全。

同時，包括內部部長、院長及總統都相當關心警方的裝備、餐費及危險加給，警政署都正在改善中。

周純芳則心慰的表示，這是「遲來的正義」，署長有向她承諾，草案修擬完成後，會送交內政部公告60天，讓各界發表看法，如沒有意見，即由內政部與銓敘部發布實施。

而陳啟瑞意外發生至今，很感謝各界的幫忙，尤其是竹林分隊、第6大隊與公路警察局、警政署同仁與長官的大力協助，也希望未來全國的員警在執勤時，都能無後顧之憂。

(中時)

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