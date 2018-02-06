喝熱茶罹患食道癌風險增5倍

中國研究指出，經常喝超過攝氏65度的熱茶，加上又抽菸喝酒，罹患食道癌的機率高出5倍。（達志影像/Shutterstock)

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中時電子報

中國科學家的新研究發現，要是有大量抽菸和喝酒的習慣，再經常喝超過攝氏65度的熱茶，罹患食道癌的風險會增加5倍。

據《每日郵報》（DailyMail）5日報導，研究人員警告，就算是那些不碰菸酒的人，喝太燙的茶也會面臨較高的罹癌風險。不過，他們強調，評估喝熱茶會造成的傷害，還需要進行更多測試。

中國科學家說，喝熱茶會燙傷食道，減損它防止酒精與尼古丁內毒素的能力。專家說，儘管這影響聽來驚人，但沒必要停止每天喝攝氏65度以下的熱茶或咖啡。食道癌主要影響的是六、七十歲的人，而男性罹病率又比女性高。

食道癌初期由於腫瘤小，通常不易察覺，但隨著腫瘤變大，種種症狀也會開始出現。

研究主筆、北京大學公共衛生學院流行病與衛生統計學系教授呂筠說，茶是全球最普遍的飲料之一，大家通常是喝熱的，但「只有當抽菸和飲酒過量時，喝熱茶才會誘發癌症」。

這篇報告發表在美國內科醫學年鑑（Annals of Internal Medicine）上，追蹤了456,155名30到79歲的中國成人，時間平均達9年半，是相近研究中至今規模最大的。

據國際癌症研究中心（IARC）統計，在全球最常見的癌症中，食道癌排第8，而且大多會致命，每年奪走約40萬條人命。食道癌通常是由於食道反覆損傷引起，常與菸、酒和胃酸逆流有關，而飲用滾燙液體或許也是原因之一。

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文章來源：Drinking hot tea increases your risk of esophageal cancer FIVE-fold, new study claims

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