國民黨批違法助選獲法院認證 林佳龍將聲請釋憲

2018年02月06日 13:58 中時 陳世宗 、 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市議會國民黨團6日召開記者會，抨擊台中市長林佳龍於105年7、8月時分別至田尾、花蓮，為民進黨候選人陳孟杰、張美慧站台，林佳龍時任台中市選委會主委，明顯違反選舉罷免法第45條規定；經台灣彰化地方法院、台中高等行政法院相繼判決林佳龍彰化助選行為違反選罷法，維持原處分裁罰10萬元，議員批身為一市之長，卻連最基本的「守法」都辦不到。林佳龍則表示將聲請釋憲。

林佳龍表示，這件案子很單純，他雖兼任台中市選委會主委，但係以個人身分、依法請假至外縣市替其他縣市的鄉長候選人加油打氣，符合政黨政治及行政中立原則。

國民黨市議員楊正中說，林佳龍違法助選，自105年9月被國民黨團踢爆後，始終強辯「符合政黨政治精神」，甚至在議事殿堂上說「這是我的人權」，如此狡辯令人啼笑皆非，歷經訴願、行政訴訟後，林佳龍違法助選一事經臺中高等行政法院判決確定。

楊正中指出，105年花蓮市長與彰化田尾鄉長補選期間，林佳龍仍任台中市選舉委員會主委，卻視法律為無物、知法犯法，執意為民進黨參選人站台，顯然已違反選罷法45條規定，真是丟臉。身為一市之長，卻連最基本的「守法」都辦不到。

國民黨團執行長顏莉敏拿出中選會訴願決定書、彰化地方法院及台中高等行政法院裁判書，內容皆指林佳龍違法助選，林佳龍稱其「一切合法」被法院打臉；認為林佳龍的說法「不足採取」，維持原判決決定，林佳龍違法罪證確鑿。

市府強調，過去歷任市長也有類似前例。林佳龍憂心，此判例影響的是個人言論自由層次問題，現行對全體選務人員的規定已過度限制，將聲請釋憲，以維護政治人權，保障人民參政及公民參與選舉事務的權利。

(中時)