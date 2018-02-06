國民黨批違法助選獲法院認證 林佳龍將聲請釋憲

國民黨團執行長顏莉敏（右）拿出中選會訴願決定書、彰化地方法院及台中高等行政法院裁判書，指林佳龍違法助選被法院打臉！（陳世宗攝）

友善列印
中時
／台中報導

台中市議會國民黨團6日召開記者會，抨擊台中市長林佳龍於105年7、8月時分別至田尾、花蓮，為民進黨候選人陳孟杰、張美慧站台，林佳龍時任台中市選委會主委，明顯違反選舉罷免法第45條規定；經台灣彰化地方法院、台中高等行政法院相繼判決林佳龍彰化助選行為違反選罷法，維持原處分裁罰10萬元，議員批身為一市之長，卻連最基本的「守法」都辦不到。林佳龍則表示將聲請釋憲。

林佳龍表示，這件案子很單純，他雖兼任台中市選委會主委，但係以個人身分、依法請假至外縣市替其他縣市的鄉長候選人加油打氣，符合政黨政治及行政中立原則。

國民黨市議員楊正中說，林佳龍違法助選，自105年9月被國民黨團踢爆後，始終強辯「符合政黨政治精神」，甚至在議事殿堂上說「這是我的人權」，如此狡辯令人啼笑皆非，歷經訴願、行政訴訟後，林佳龍違法助選一事經臺中高等行政法院判決確定。

楊正中指出，105年花蓮市長與彰化田尾鄉長補選期間，林佳龍仍任台中市選舉委員會主委，卻視法律為無物、知法犯法，執意為民進黨參選人站台，顯然已違反選罷法45條規定，真是丟臉。身為一市之長，卻連最基本的「守法」都辦不到。

國民黨團執行長顏莉敏拿出中選會訴願決定書、彰化地方法院及台中高等行政法院裁判書，內容皆指林佳龍違法助選，林佳龍稱其「一切合法」被法院打臉；認為林佳龍的說法「不足採取」，維持原判決決定，林佳龍違法罪證確鑿。

市府強調，過去歷任市長也有類似前例。林佳龍憂心，此判例影響的是個人言論自由層次問題，現行對全體選務人員的規定已過度限制，將聲請釋憲，以維護政治人權，保障人民參政及公民參與選舉事務的權利。

(中時)

基隆市長初選爭議落幕 宋瑋莉：… 行政院長賴清德：2025年非核家園…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。