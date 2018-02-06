搶救失聯黑鷹 隊長祝世全語塞不捨

2018年02月06日 11:37 中時 黃力勉

前往蘭嶼進行緊急醫療後送的空勤總隊黑鷹直昇機（編號NA-706），從蘭嶼機場起飛後不久光點消失，空勤總隊第三大隊第三隊長祝世全強調，將會持續搜索，把握黃金72小時，談及同袍也一度語塞不捨，不過祝世全也證實目前尚未接到發報器發送的訊息。

黑鷹直升機（右）在去年12月才換裝，從原本的UH-1H接手離島醫療後送勤務。（黃力勉攝）

搜救人員從第一時間就已經展開搜救行動，不過截至今天上午為止，在黑鷹消失光點的搜尋熱點附近，都未尋獲任何殘骸、油污等，目前包括國軍、空勤、海巡、消防等，海陸空全面動員，在蘭嶼附近海域擴大搜索。

祝世全表示，黑鷹光點約起飛3分鐘後從雷達上消失，塔台呼叫一直沒有回應，因此第一時間空勤立刻派出第二架黑鷹前往現場勘查，確認是不是無線電失效，不過並未發現失蹤的直升機。

對於家屬質疑飛機有故障問題，一度要換飛機值勤，飛機起飛後機頭朝下狀況很奇怪等，祝世全表示，黑鷹是數位化的直昇機，這次開機後確實自測系統有出現問題，不過重開機就沒問題，自測系統出現問題很常見，對於飛機並沒有影響，而直升機起飛後本來就會機頭朝下，飛機才會往前飛。

祝世全強調，目前黑鷹已經停飛進行全面檢查，飛機都有安裝發報器，接觸到海水會自動發出訊號，不過目前都沒有接到相關訊號，空勤仍會加強搜救，不放棄任何希望。

(中時)