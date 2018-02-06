北市警局執行安居專案 首波成績斐然

台北市刑大毒緝中心在台中查獲蕭姓嫌犯栽種大麻。〔警方提供〕

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台北市警局執行安居專案第１階段，共查獲１０２件案，緝獲嫌犯１５２人，聲押１３人，裁准羈押１３人，准押率百分之百。查獲各級毒品上萬公克，還外帶３把改造手槍。其中台北市刑大毒緝中心在台中查獲蕭姓醫院採購主管，因熱愛重搖滾，支持大麻合法化，竟在自家栽種大麻，警方經月餘布線查獲。

台北市刑大偵2隊等單位追查8公斤多一粒眠貨主。〔警方提供〕

據悉，法務部執行掃毒，指交高檢署規畫實施，訂名為安居專案，在高檢署所製定的專案評比項目中，涵括了請票數、報檢方指揮數、聲請羈押數以及裁准羈押數等細目，所以各警察機察在執行安居專案時，都得把這些數據列入，是以往司法機關執行掃毒工作中首見。

這次安居專案是從１月２９日起至２月５日止，整個台北市警局動員５１２人次，共聲請搜索票９４張、拘票１６７張，執行掃蕩場所７１處，查獲１０２件案，緝獲犯嫌１５２人，其中製造、販賣毒品者３４人，聲押１３人、裁准羈押１３人。查獲１、２級毒品９１２公克、３級毒品１４３０４公克、改造手槍３把等。

其中，台北市刑大毒品查緝中心跨境組，會同台中市大偵５隊及台北憲兵隊共組專案小組，經過多月布線追查，在台中市忠明南路查獲蕭姓嫌犯，在大樓住處陽台，種植大麻，警方共起獲大麻活株７株、種子２３０顆、乾燥大麻花１０４公克、大麻葉３０公克。

警方調查發現，蕭嫌目前是在台中某醫院擔任採購部門主管，他因本身熱愛重搖滾，經常在臉書上分享外國重搖滾樂團表演影片，蕭嫌並參加自組搖滾樂團，受到外國重搖滾樂團藝人影響，蕭嫌支持大麻合法使用，索性在自家陽台種起大麻，來供自己吸食。

另外，台北市刑大偵２隊會同信義分局、文山１分局等單位，追查信義區某公寓被發現有人棄置８８７３公克一粒眠毒品，警方經多日追查，查獲賴姓嫌犯涉案。

(中時)

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