台大最新研究！1個小步驟 大腸癌死亡率降超過4成

台大和國健署研究發現，只要曾經接受篩檢，便可大幅降低大腸癌死亡風險。（倪浩倫攝）

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我國一年新增超過1.5萬人罹患大腸癌，連續10年居全部癌症之首，政府也透過篩檢，盼達到早期發現、早期治療的效果。國內一項最新研究，比較曾接受過篩檢、和從未篩檢者死於大腸癌的風險，發現篩檢率達56％，死亡率更降低44％，顯示篩檢對大腸癌患者延命的重要性。

該項由衛福部國健署，以及台大公衛學院研究團隊合作，針對50~69歲、符合大腸癌篩檢者進行的調查，計畫主持人、台大醫院內科臨床教授邱瀚模說，該調查追蹤2005~2010年間、符合大腸癌篩檢資格者，總計307萬人，並持續追蹤到2014年；研究結果顯示，這群人的篩檢率為56.6％（定期複篩率為52.3％），且降低死亡風險達44％。

邱瀚模說，該結果令人振奮，因為就算是美國，也花了30年，才將大腸癌死亡率下降22％,

且美國分析發現，下降原因有８成是靠篩檢加上生活習慣改變，僅2成是因醫療技術進步；他強調，現代人飲食習慣糟、運動量少，要從「初期」預防大腸癌確實無法立刻展現成效，但若能加強篩檢，從「次端」著手，便能有效早期發現癌前病變，透過治療來避免惡化成癌症，進而大幅降低死亡率。

50~74歲民眾，現可接受國健署補助的新型免疫法糞便潛血檢查，2016年共有126萬名符合資格者接受篩檢，篩檢率為40.7％。邱瀚模說，篩檢人數中，約7％有潛血反應，針對這群人進一步追蹤發現，約有5％確定有癌症、20％存在著大顆息肉、更高達50％有腺瘤，而大顆息肉若未切除治療，約2~3年會惡化為大腸癌。

國健署長王英偉說，由於大腸癌初期沒有任何症狀，呼籲符合資格者，一定要定時接受篩檢，只要透過篩檢，便能達到早期發現、早期治療的目的，「早期發現的治癒率和5年存活率，都可超過9成」。

王英偉強調，要預防大腸癌，一定要養成良好生活習慣做起，不吸菸，飲食多高纖蔬果、少加工肉和紅肉，避免香腸、臘肉、培根等加工肉品。邱瀚模補充，規律運動、避免肥胖非常重要，因為包括糖尿病、代謝症候群等疾病，都會增加大腸癌風險。

(中時)

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