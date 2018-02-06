平昌冬季奧運 OMEGA、SWATCH聯名表登場

2018年02月06日 11:57 中時 陶福媛

OMEGA海馬AQUA TERRA「平昌2018」限量版腕表，19萬2700元。（OMEGA提供）

OMEGA海馬PLANET OCEAN 600米「平昌2018」限量表，22萬 6100元。。（OMEGA提供）

SWATCH以韓文「平昌」兩字的子音為靈感，推出了Petits Batons和Star Games兩款冬季奧運表。（SWATCH提供）

SWATCH平昌奧運Star Games紀念表，1900元。（ SWATCH提供）

SWATCH平昌奧運Petits Batons紀念表，2350元。（SWATCH提供）

冬季奧運會即將在2月9日於韓國的平昌登場，已連續28屆擔任奧運會官方指定計時的歐米茄（OMEGA），在平昌冬季奧運推出兩款「平昌2018」限量表，SWATCH也將韓文「平昌」兩字的子音形象化處理，推出兩款奧運紀念表。

在寒冷的冬季，沒有比運動賽事更能讓人熱血沸騰了。OMEGA以旗下最經典的海馬AQUA TERRA和海馬PLANET OCEAN腕表為主軸，融入冬季奧運的元素，海馬AQUA TERRA「平昌2018」限量版腕表，在表圈上刻有奧運五環旗五種色彩的「PYEONGCHANG 2018」字樣，數字18更完美設於時間顯示的位置。

OMEGA另一款海馬PLANET OCEAN 600米「平昌2018」限量表，則以南韓國旗顏色為主色，拋光藍色陶瓷表盤和單向旋轉表圈，首15分鐘刻度以紅色橡膠裝飾，藍寶石水晶表背刻有「Olympic Winter Games PyeongChang 2018」，並有藍色「PLANET OCEAN」與「LIMITEDEDITION」字樣。

長期關注冬季運動競賽的SWATCH，將韓文「平昌」兩字的子音形象化，推出了Petits Batons和Star Games兩款冬季奧運表，前者是彩色小棍子的圖案，後者則是可愛的彩色星星，都融入奧運五環旗的五色元素，表帶上有韓文平昌和PYEONGCHANG 2018」字樣。

(中時)