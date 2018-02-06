《全台最速報》黑鷹救患墜海 ６人生死未卜

黑鷹救患墜海 ６人生死未卜

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中時電子報
綜合報導

◎黑鷹救患墜海 ６人生死未卜

空勤黑鷹直升機5日晚上11時點38分在蘭嶼執行傷患後送勤務，在起飛不久光點消失，6人生死未卜，目前海空持續搜救中，蘭嶼籍縣議員黃天德錄下直升機離去的最後身影，機上的病患是他的80多歲姊夫。

◎國民黨基隆市長提名 謝立功確定出線

國民黨基隆市長民調烏龍事件鬧得滿城風雨，國民黨今（6）日上午在黨中央召開記者會，宣布由前移民署長謝立功代表國民黨競選基隆市長。

◎低溫又停電！養殖魚凍死近４成

連日低溫，沿海養殖業者上緊發條防寒害，原只有零星凍死，6日凌晨1點到3點卻因兩度停電，導致抽水馬達停擺，無法抽取地下水維持水溫，上午發現被凍死的魚數量增多，平均損失約3、4成。

◎盧秀燕:火力全開造成空汙?中市府籲勿誤導視聽

台中市府6日反擊國民黨立委盧秀燕稱核二廠停機電力缺口移轉台中火力發電廠，10部機組「火力全開」才造成空汙；環保局強調，這樣的說法顯然悖離事實，在市府強力要求下，中火10個機組在空汙季至少有2機組輪流停機歲修及環保設備更新，從未火力全開，加上已大砍中火24％生煤許可量，斷絕未來「火力全開」可能性。

(中時電子報)

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