「最爽實習生」出爐！陽光正妹馬里亞納玩一周 爽領6萬

2018年02月06日 12:08 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

「馬里亞納實習生計畫」2018幸運兒出爐！今年獲選的是一名31歲的「小麥肌陽光正妹」陳子民，獲得到馬里亞納實習一周的機會，擔任觀光大使，向台灣民眾推薦馬里亞納群島之美。由於到馬里亞納玩樂一周，就可以爽領周薪6萬，被外界稱為「最爽實習生」

原本只是一名平凡上班族的陳子民指出，因為公司縮編，她辭去了「沒有色彩」的行政助理工作，當時到墾丁一家帆船公司打工換宿兩周，後來相繼考到帆船、快艇駕照，還到美人魚學校擔任教練；沒想到墾丁的打工換宿，讓她與大海結下不解之緣，也成為她參加「馬里亞納實習生計畫」徵選的助力。

「馬里亞納實習生」陳子民。(圖/翻攝自臉書《陳子民的海上生活》)

陳子民(右二)獲選為「馬里亞納實習生」。(圖/翻攝自臉書《陳子民的海上生活》)

陳子民獲選為「馬里亞納實習生」。(圖/翻攝自臉書《陳子民的海上生活》)

陳子民獲得到馬里亞納實習一周的機會，周薪6萬元。(圖/翻攝自陳子民臉書)

馬里亞納實習計畫。(圖/翻攝自馬里亞納觀光局)

2018馬里亞納觀光局實習生計劃，是馬里亞納觀光局台灣代表處舉辦，徵求一名實習生，凡18歲以上，身體健康狀況良好，對旅遊充滿熱忱的人士都可報名參加，實習薪資新台幣六萬元。北馬里亞納群島由塞班島、天寧島、羅塔島等14個島嶼組成，被譽為「美國屬地最棒的秘密花園」。

外界羨煞陳子民是「最爽實習生」，但也有網友認為，別只看光鮮亮麗的外表，背後工作的辛苦，沒體驗過潛水的誰會懂，真以為教練跟船長那麼好當？人家是工作辛苦但樂在其中。

(中時電子報)