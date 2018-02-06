男男間性行為者捐血 護家盟冒冷街頭抗議

2018年02月06日 12:07 中時 陳志祥

針對衛福部準備放寬為「5年內有男男間性行為者暫緩捐血」，民間團體「護家盟」今（6）日前往衛福部疾管署門口前抗議，反對開放男同志捐血，他們訴求「拒絕男同捐，向愛滋說不」、「還我乾淨血庫，維護用血安全」。

衛福部表示，從2013年起所有血品經過新式篩檢工具核酸擴大檢驗（NAT）法檢驗，愛滋檢驗空窗期已由21天縮短至11天，迄今沒有發現輸血感染愛滋的案例；但是反對團體反駁，國內去年1至10月捐血254萬袋，被檢出愛滋病毒仍有60袋，這不包括空窗期無法檢出。

疾管署表示，我國將男男間性行為者永久不能捐血放寬為5年內曾發生男性間性行為者暫緩捐血，已較鄰近日本、韓國、香港、澳洲等國（半年或1年內不得有男男間性行為）嚴格。疾管署重申，檢驗安全無虞的血品，才會提供醫療端使用，安全把關絕對不會打折扣，迄今也無發現因輸血感染愛滋之案例發生。

雙方主要的落差在於「誠實」！因為各國對於捐血空窗期最有效的防杜仍然依靠「誠實、自我坦承是否有危險性行為」，去年台灣捐血出現0.0023％被檢出愛滋病毒，代表捐血者並未誠實告知有不安全性行為。護家盟認為，誠實政策不可靠！

近年部分歐美國家修改男男間性行為者捐血限制，將永久不得捐血修改為暫緩捐血，疾管署指出，這些國家修改後並沒有因此而增加輸血感染的愛滋疫情，更有加拿大研究顯示，調整為有男男間性行為者5年內暫緩捐血，其實更能讓男男間性行為者在捐血面談時，願意坦承在限制期間內有過性行為。

(中時)