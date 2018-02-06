加咖啡更有味？青農夫妻教你「蜂蜜」可以這樣喝

新北市三峽區鼎勝養蜂場場長吳憶宜跟著先生一起養蜂，製作美味蜂蜜。（新北市農業局提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

小熊維尼最愛的「蜂蜜」有千變萬化呢！你知道嗎？蜂蜜除了加水喝，還能和許多飲品混搭，創造更多元的甜蜜口味！在一天的早晨，許多人習慣來杯咖啡提振精神，可以加點龍眼蜜讓咖啡口感更滑順、香氣更濃郁；在家喝現打偏酸的檸檬汁或是百香果汁，加點荔枝蜜有助於降低酸味增加果香、同時保有果汁清爽感，蜂蜜有著甜而不膩好滋味，最適合和家人、同事、朋友們一起甜甜蜜蜜品嘗！

蜂蜜除了加水喝，還能和許多飲品混搭，創造更多元的甜蜜口味！（新北市農業局提供）

新北市三峽區鼎勝養蜂場場長吳憶宜跟著先生一起養蜂約8、9年，兩夫妻從一開始試養1、2個蜂箱到現在已經有300個蜂箱的規模，在每年過年後都要帶著蜂群們遠征到南部，追隨著花季逐水草而居，3月荔枝、4月龍眼紛紛開花時，正是蜜蜂們採好蜜的時候。

現採的蜂蜜會在1、2天內進行低溫乾燥處理，降低含水量，以延長產品保存時間，等到5月份吳憶宜和先生會一起回到北部，將一罐罐蜂蜜送至台灣養蜂協會進行驗證。

吳憶宜表示，為了給顧客們高品質的產品，自家生產的蜂蜜一定會通過台灣養蜂協會驗證並且取得國產蜂產品證明標章之後才會上市，從2月開始南下到7月產品上市，歷經約半年才製作完成，一切的堅持只為了給顧客最好的產品。

吳憶宜回想過去，曾經有顧客吃了自家的蜂蜜後，對她說：「我第一次知道什麼是真正的蜂蜜」，讓她更加確信堅持品質是一條正確的路，這個信念也讓吳憶宜在2017年獲得全國國產蜂蜜品質評鑑比賽頭等獎。

農業局表示，新北市輔導成立養蜂產銷班，每年提供班員資材補助，支持養蜂產業，消費者可以購買有國產蜂產品證明標章的產品，品質好又安全。農曆過年將近，蜂蜜送禮自用兩相宜，與親朋好友相聚的時候可以一起品嘗蜂蜜，過個甜蜜蜜的一年，歡迎民眾踴躍訂購，相關訂購資訊請洽鼎勝養蜂場(02)2671-9236、三峽區農會(02)2671-1002。

(中時電子報)

蜂蜜加點荔枝蜜有助於降低酸味增加果香、同時保有果汁清爽感。（新北市農業局提供）
中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
「最爽實習生」出爐！陽光正妹馬… 馬爾地夫進入「緊急狀態」 陸示…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。