加咖啡更有味？青農夫妻教你「蜂蜜」可以這樣喝

2018年02月06日 12:06 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

小熊維尼最愛的「蜂蜜」有千變萬化呢！你知道嗎？蜂蜜除了加水喝，還能和許多飲品混搭，創造更多元的甜蜜口味！在一天的早晨，許多人習慣來杯咖啡提振精神，可以加點龍眼蜜讓咖啡口感更滑順、香氣更濃郁；在家喝現打偏酸的檸檬汁或是百香果汁，加點荔枝蜜有助於降低酸味增加果香、同時保有果汁清爽感，蜂蜜有著甜而不膩好滋味，最適合和家人、同事、朋友們一起甜甜蜜蜜品嘗！

蜂蜜除了加水喝，還能和許多飲品混搭，創造更多元的甜蜜口味！（新北市農業局提供）

新北市三峽區鼎勝養蜂場場長吳憶宜跟著先生一起養蜂約8、9年，兩夫妻從一開始試養1、2個蜂箱到現在已經有300個蜂箱的規模，在每年過年後都要帶著蜂群們遠征到南部，追隨著花季逐水草而居，3月荔枝、4月龍眼紛紛開花時，正是蜜蜂們採好蜜的時候。

現採的蜂蜜會在1、2天內進行低溫乾燥處理，降低含水量，以延長產品保存時間，等到5月份吳憶宜和先生會一起回到北部，將一罐罐蜂蜜送至台灣養蜂協會進行驗證。

吳憶宜表示，為了給顧客們高品質的產品，自家生產的蜂蜜一定會通過台灣養蜂協會驗證並且取得國產蜂產品證明標章之後才會上市，從2月開始南下到7月產品上市，歷經約半年才製作完成，一切的堅持只為了給顧客最好的產品。

吳憶宜回想過去，曾經有顧客吃了自家的蜂蜜後，對她說：「我第一次知道什麼是真正的蜂蜜」，讓她更加確信堅持品質是一條正確的路，這個信念也讓吳憶宜在2017年獲得全國國產蜂蜜品質評鑑比賽頭等獎。

農業局表示，新北市輔導成立養蜂產銷班，每年提供班員資材補助，支持養蜂產業，消費者可以購買有國產蜂產品證明標章的產品，品質好又安全。農曆過年將近，蜂蜜送禮自用兩相宜，與親朋好友相聚的時候可以一起品嘗蜂蜜，過個甜蜜蜜的一年，歡迎民眾踴躍訂購，相關訂購資訊請洽鼎勝養蜂場(02)2671-9236、三峽區農會(02)2671-1002。

(中時電子報)