【H.H.第三世多杰羌佛系列報導】書展中的不可思議 一幅畫作被美國高級鑑價師鑑價一千三百萬美元

2018年02月06日 12:11 中時電子報 綜合報導

首位獲得英國皇家藝術學院fellowship榮稱的H.H.第三世多杰羌佛的藝術再度出現於台北國際書展中，今年”H.H.第三世多杰羌佛2018 藝文饗宴”展覽，更讓人驚呼不可思議，佛陀的境界實非凡人能及！

除了展現不可思議的真佛法，H.H.第三世多杰羌佛獲得人世間無數尊榮，不僅是2010年世界和平獎最高榮譽獎得主，2011年1月19日美國首都華盛頓市長宣佈是日訂為第三世多杰羌佛日，美國國會於2012年第614號決議全數無異議通過冠名H.H.以尊稱第三世多杰羌佛，在全世界真正能够冠名H.H.的只有H.H.第三世多杰羌佛和梵蒂岡教皇教宗。

2008年出版的《多杰羌佛第三世》一書中就明載了佛陀少部份的的三十大類成就(表1.多杰羌佛第三世寶書三十大類一覽表) ，H.H.第三世多杰羌佛的成就不可思議的廣大無邊，僅僅就「畫作」一項而言，H.H.第三世多杰羌佛不但能畫所有現在畫派的風格，包括寫實、抽象、印象等等，還首創了16個畫派(表2. H.H.第三世多杰羌佛十六畫派)，此次展出蓮 (潑墨微韻派)、紫竹林中的香絲瓜 (微印派)、向日葵 (厚堆色塊派)、吉祥牛 (獷細派) 神幻島的奇觀 (微印派)等，幅幅精彩絕倫。

多杰羌佛第三世寶書三十大類一覽表。(圖片來源：台北國際書展H.H.第三世多杰羌佛2018 藝文饗宴籌辦委員會)

H.H.第三世多杰羌佛十六畫派 (藍字為現場有展出「代表作品」的畫派)。(圖片來源：台北國際書展H.H.第三世多杰羌佛2018 藝文饗宴籌辦委員會)

H.H.第三世多杰羌佛創作的潑墨畫《墨荷》。(圖片來源：台北國際書展H.H.第三世多杰羌佛2018 藝文饗宴籌辦委員會)

2015年3月22日，在紐約貞觀春季拍賣會上，H.H.第三世多杰羌佛創作的潑墨畫《墨荷》，以美國高級估價師所鑑的公正市價一千零五十萬美元高價起拍，經來自世界各國的買家競相角逐，數輪競價，最後以一千六百五十萬美元的成交價（稅前價格）創下該次春拍會所有拍賣公司所拍出的最高書畫拍賣記錄，平均畫價達到每平方英尺一百六十五萬美元的天價，拍賣會中張大千等人畫作被遠拋於後，遠遠超越了此次春拍會所有古今名家書畫價格，成為中國畫壇最高價位的榜首，排名第一，此次展出H.H.第三世多杰羌佛同時期創作的親筆簽名精品『蓮』，其原件經美國高級估價師鑑定的公正市價為一千三百萬美元，價值高出《墨荷》的一千零五十萬美元！

『蓮』不僅呈現了潑墨留白的高難度技法，而且畫中落筆行墨蒼勁自然無比，金石書卷味全在其中，有的保持中鋒行筆，於筆觸線條微細之處亦能見到氣韻奔流、渾然一體的境界，這種絕世技法變幻莫測，任何人都無法用手筆複製成功，真正達到出神入化、妙韻天成不可思議的藝術境界。

H.H.第三世多杰羌佛大部分的作品被收藏在各藝術館陳列，其中以位於舊金山的「美國國際藝術館」(https://www.iamasf.org/)和位於南加州柯文納市的「第三世多杰羌佛文化藝術館」(http://www.hhdcb3cam.org/)的永久陳列的藝術品最多，有西洋畫、中國畫、詩詞、金石、彩繪瓷磚、韻雕等，都是H.H.第三世多杰羌佛不可思議、無法被人複製的作品。其中最受矚目的「韻雕」，2003年起國際佛教僧尼總會等四機構從2003年開始設下”藍台”，懸賞一千二百萬美元徵求複製H.H.第三世多杰羌佛韻雕藝術，方法不論，只要能夠複製者，即可獲得一千二百萬美金，之後更提高到五千萬美元獎金，但到目前為止，有很多人用各種方法、科技嘗試，但最終都無功而返，沒有一個人成功拿下獎金。

此次書展中僅展出了佛陀的無數成就的極微小部分，但展品境界都讓人匪夷所思，譬如『威震』運用了「獷細派」畫法，讓觀者能夠清楚地看到這隻雄偉的獅子和他的小寶寶獅子們的毛，除了以毛筆深深淺淺的描畫之外，中國畫裡用彩石材料著色的方法也用上了，每一筆畫的都是一根毛，生命力神韻透出讓人嚇一跳誤以為獅坐現場；又如「樹根框」，每一個的任何細部的表達都絕對真實天然，形神具備，但又脫去了天然物體受風霜雨雪的侵害而遺留的黯淡殘缺，確實很難想像是H.H.第三世多杰羌佛以「塑材」，經手工雕塑而成，非常不可思議。歷史上從古至今，畫框的種類非常多，有巴洛克式的，有樹皮的，有線條式的，有中式雕花，鍍金上銀等等，但卻沒有從大自然取材的，為此，H. H第三世多杰羌佛為了改變這個地球上的畫框框藝，讓人們享受到與自然相合的藝術沐浴，祂創始了取大自然素材為體的塑材框藝，如靈芝蕈類、熱帶植物盤樹類、珊瑚自然結構類、出土文物古化類、羊脂翡翠玉雕類、藤蘿盤匝類，最關鍵的是羌佛以智慧和內明的力量，將它們施以地水火風四大無常的內力，把它們誕生成天然造化而成的結構，看上去比真的還要真，比自然的還自然。。

H.H.第三世多杰羌佛2018藝文饗宴展位B924於台灣最大的出版集團-城邦文化（發行商業周刊、美麗佳人、PC Home...）旁，除了畫作，還有詩詞、書法、書籍、彩畫磁磚等， H.H.第三世多杰羌佛說法的『學佛』寶書現場可購，該寶書收錄了羌佛返老回春對比佛像，可把握千載難逢機會參觀進行一趟不可思議的佛法感受之旅以及藝術饗宴！

(中時電子報)