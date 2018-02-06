2018年02月06日 13:53 中時 謝瓊雲

彰化縣政府針對縣內農地違章工廠，下午執行第一波強制拆除作業，鹿港電器公司的新建倉儲廠房，將被全部拆光光，(謝瓊雲攝)

真的要拆了！彰化農地違章 今下午拆第一家。(謝瓊雲攝)

彰化縣520後8家農地違章工廠被中央列入首波拆除名單，縣府建設處日前函文要求業者限期在5日前需自行全部或部分拆除；如今限期拆除期限已到，縣府訂下午2點，針對「鹿港鎮永安段222、223地號新建廠房」執行第一波強制拆除行動；上午8家業者連袂到彰化縣議會陳情，國民黨團不滿彰化縣長魏明谷承諾跳票，在黨團辦公室帶領業者呼籲縣府「放下屠刀、立地成佛」，別讓業者與員工難過年。

今天拆工廠、明天換政府！上午11點彰化縣議會國民黨團由書記長曾世勇帶領多名黨籍議員與業者在黨團辦公室召開記者會，抗議魏明谷「五不一絕對」承諾跳票，讓業者無所適從。

縣議員凃淑媚表示，縣長魏明谷去年臨時會上提出912後五不一絕對、輔導合法化的承諾完全跳票，政策說變就變，說要輔導、卻沒有給足夠的緩衝期準備，不僅藐視議會，也讓業者投資血本無歸，支持業者提起法律訴訟。

業者也感嘆，縣府一下子說520、又說是912，到底誰說的才算！廠房都是貸款幾千萬蓋的，若以8家業者平均每家都有20名員工計算，影響甚鉅，過年前說拆就拆，完全漠視業者與員工的生計。

建設處長戴瑞文表示，縣府做過統計，8家業者的工廠總計投入高達2億元的資金興建，如今在中央既定政策前提下，面對將執行拆除，縣府團隊的心情亦十分沉重。

他強調，8家業者中有5家是在去年912宣布「5不1絕對」原則前尚未完工，之後卻仍繼續施工，因此建設處同仁多次前往了解，並已取得共識，由於「鹿港鎮永安段222、223地號新建廠房」量體太大，業者不願自行拆除，下午將由建設處出動機具進行全部拆除動作，其餘四家業者則願意自行拆除，並已簽結切結書，將於過年後自行拆除。

(中時)