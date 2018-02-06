核二廠2號機重啟 賴清德：非核家園目標沒改變

2018年02月06日 13:24 中時 賴佑維 、 范揚光

行政院長賴清德（中）6日在桃園市長鄭文燦（右）及台水公司董事長郭俊銘（左）陪同下，出席頂山腳加壓站啟用典禮。（范揚光攝）

行政院長賴清德6日到桃園參加「北水南送桃園樞紐工程—頂山腳加壓站及板新大漢溪水量調度管線啟用典禮」，針對核二廠2號機發表意見。（賴佑維攝）

行政院長賴清德6日到桃園參加「北水南送桃園樞紐工程—頂山腳加壓站及板新大漢溪水量調度管線啟用典禮」，針對媒體詢問核二廠2號機重啟，賴清德表示，蔡英文總統2025年非核家園的目標沒有改變，且是台電公司向原能會提出再轉的需求，至於能不能再轉，還要經過原能會專業核安的審查，所以有相當完整的程序。

賴清德說台灣電力公司在核二廠2號機大修之後，向原能會提出再轉的要求，這個是屬於台灣電力公司的正常程序，至於能不能再轉，還要經過原能會專業核安的審查，所以有相當完整的程序，目前提到馬上可以再轉，可能還早了一點。

此外，不管核二廠的2號機未來能不能再轉，都跟蔡英文總統2025年非核家園的目標沒有改變，這不會影響，因為「電業法」已經通過，核一廠、核二廠及核三廠一定要如期除役，絕對不可能有任何延役的情事發生。也有媒體詢問，有沒有可能核一廠1號機也出現再轉的情形？賴清德則說，不會有這個情況。

(中時)