姚文智：蔡英文有感受到「自提人選」氛圍越來越高

2018年02月06日 13:43 中時 郭建伸 、 方濬哲

有意參選台北市長的綠委姚文智今在廣播節目上重申，今年年底選舉民進黨不必再跟台北市長柯文哲互比民調，因為那是2014年組在野大聯盟的作法，民進黨這回應該跟他切割，呼籲民進黨不要再「執迷不悟」。姚也說，他已與總統蔡英文交換過意見，直言蔡有感受到要自提人選氛圍「越來越高」。

姚批評，柯文哲價值理念錯亂，如所說「兩岸一家親」，這是民進黨可以容忍的嗎？另一方面，國民黨參選人丁守中也同樣歌頌蔣經國、不拆蔣介石銅像，柯的做法都與國民黨一樣，這樣民進黨為何還要跟柯合作？

談及前副總統呂秀蓮參選，姚文智說，他從沒想到呂秀蓮今年會表態要參選台北市長，不知道她今年是否會參選到底，但尊重她的意志，也認為她對台北的論述有備而來；他已和呂秀蓮辦公室聯繫，若兩人都堅定參選，認為黨內會有有相關遊戲規則，並在農曆年後有「不是初選的初選」。

姚也補充，如果最後呂秀蓮民調勝出，他也願意退出並支持呂。

姚文智說，秘書長洪耀福稱2018年要讓國民黨再輸一次，反改革的力量才會死心，共產黨才會徹底了解台灣民心走向，但這樣的論述跟外界想得不一樣。他認為，中共現在將國民黨視為台商、買辦，不認為中共高層看得起國民黨，國民黨是否還是民進黨的第一對手值得存疑，呼籲黨內應該要審時度勢。

主持人也問，總統蔡英文稱「偏心也會偏著你」，會偏到什麼程度？姚文智說，他和蔡總統是是同黨同志，會討論很多政策，且在那之後他已和蔡英文交換台北選戰交換意見，討論綜觀2018如何勝選。

至於蔡是否有許諾要自提人選？姚說，她沒許諾，但她有感覺民進黨要自提人選的氛圍越來越高。

(中時)