籲陸莫以善小而不為 田弘茂：兩岸無小事、凡事多協商

2018年02月06日 13:59 中時 陳柏廷

海基會今日舉行媒體年終餐敘。針對M503航路爭議，海基會董事長田弘茂表示，他理解台商的焦慮，並呼籲陸方「莫以善小而不為」，更何況兩岸無小事，凡事更應該彼此協商。田弘茂更稱，新的一年他將盡力為探索兩岸合作新路徑、新模式。

值得一提的是，田弘茂剛開始致詞時，還以台語開場，直言「春天怎麼這麼冷」，頗有回應大陸國台辦主任張志軍昨說，「如果冬天來了，春天還會遠？」

田弘茂致詞時稱，本人充分理解台商有焦慮心情，海基會從一開始就積極種動與各地台商會長、特定地區台商來保持密切聯繫，了解他們的情況，也開放專線，尤其是有關飛航的需求。一定墜盡力滿足台商返鄉的期待。目前看來，行程基本上應該會順利。

田弘茂稱，我方對協商的呼籲，至今仍未受到大陸正面回應，使兩岸關係持續處於冷和平。十九大後新的領導班子，據報已經成形，對台工作方向明朗化。海基會已開始審慎評估，積極思考，未來如何強化本會在兩岸關係的功能角色。必須要即時因應新的形勢與狀況。

田弘茂強調，去年的李明哲案，以及最近的M503爭議航路，引發的問題，我們認為大陸應該在執行前採取友善溝通，所謂莫以善小而不為，更何況兩岸無小事，只要涉及爭議都應該密切溝通協商，以雙方利益為念。就上述兩事，海基會完全支持配合政府政策。

田弘茂說，去年8月，本人前往金門，由當地民間團體共同舉辦的2017年兩岸和平消災祈福大法會，這個過程及氣氛，兩岸和平應該是兩岸民眾內心深處的主旋律。砲火勢無情的，和平是無價的。

田弘茂稱，當時兩岸處於膠著時刻，更需要透過兩會領導人的見面，或其他授權個人溝通，傳遞正確訊息，為兩岸關係開創互動新機、正能量。

田弘茂說未來除持續堅守協商、交流、服務主要任務外，本人也將全力為兩岸探索新路徑、新模式。

(中時)