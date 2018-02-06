蔡英文逛書展買書 書單有網路名貓「黃阿瑪」

2018年02月06日 13:35 中時 許文貞 、 鄧博仁

蔡英文總統。（鄧博仁攝）

2018台北國際書展開幕暨書展大獎6日在世貿展覽館舉行，蔡英文總統（左2）出席，與文化部長鄭麗君（右2）一起啟動開幕儀式。（鄧博仁攝）

2018台北國際書展開幕暨書展大獎6日在世貿展覽館舉行，蔡英文總統出席，在聽取參展人員講解後，採購多本的書籍。（鄧博仁攝）

2018台北國際書展開幕暨書展大獎6日在世貿展覽館舉行，吸引許多愛書人前往選購。（鄧博仁攝）

每年總統逛書展的「總統書單」，向來是關注的焦點。蔡英文總統上任後，今（6）日是首度以總統身份造訪書展，選書除了社會議題，也相當親民，第一站就從台灣原創漫畫開始逛。她也在書站開幕致詞中自承是網路名貓「黃阿瑪」的粉絲，「平常會看的網路影片，剛剛很開心的發現居然出書了，是意外的驚喜，就買了一本。」

去年蔡英文由於公務繁忙，並未出席書展開幕，改由副總統陳建仁來逛書展買書。蔡英文今表示，在當總統前，她最喜歡逛書店買書，但在擔任總統之後，就沒有機會逛書店，很高興終於有機會來逛書展。

蔡英文表示，國內外出版業都擔心讀者流失，但她也以作家、雅言出版社發行人顏擇雅新書《最低的水果摘完之後》，勉勵不要在原地自怨自艾，要打造新工具，摘更高的水果。

蔡英文首度逛書展，買了18本書，書單以台灣原創漫畫、社會議題兩個方向為主。其中4本是她親自挑選：《黃阿瑪的後宮生活：後宮交換日記》、台灣漫畫家張季雅的《異人茶跡2：拳山茶家》、《數據、謊言與真相》，以及由文化部長鄭麗君推薦、討論德國經驗的《歐洲的心臟》。

總統選購：

1. 黃阿瑪的後宮生活：後宮交換日記/作者：黃阿瑪, 志銘與狸貓

2. 異人茶跡2：拳山茶家/作者：張季雅

3. 歐洲的心臟：德國如何改變自己/作者：林育立

4. 數據、謊言與真相：Google資料分析師用大數據揭露人們的真面目

作者：賽斯‧史蒂芬斯—大衛德維茲/譯者：陳琇玲

廠商推薦：

1. 蘭人異聞錄：濱田彌兵衛事件/作者：Kinono

2. 北城百畫帖2/作者：AKRU5

3. 龍泉俠大戰謎霧人/作者：蕭乃中(漢寶包)

4. 1661國姓來襲/作者：李隆杰

5. 臺灣史上最有梗的臺灣史/作者黃震南/繪者：壯兔

6. 敦克爾克奇蹟/作者：諾曼‧格爾伯 /譯者：張佩傑

7. 決斷的演算：預測、分析與好決定的11堂邏輯課

作者： 布萊恩‧克里斯汀, 湯姆‧葛瑞菲斯/譯者：甘錫安

8. 絕望者之歌：一個美國白人家族的悲劇與重生

作者： 傑德‧凡斯/ 譯者： 葉佳怡

9. 做工的人/作者： 林立青

10. 受困的思想：臺灣重返世界/作者：吳叡人

11. 文藝春秋/作者：黃崇凱

12. 終戰那一天：臺灣戰爭世代的故事 策畫：蘇碩斌/作者：江昺崙, 吳嘉浤, 馬翊航, 楊美紅, 蔡旻軒, 張琬琳, 周聖凱, 蕭智帆, 盛浩偉

13. 逃離之地：我在奧克尼群島的戒癮日記

作者： 艾咪‧利普羅特 / 譯者：郭寶蓮

14. 土地正義：從土地改革到土地徵收，一段被掩蓋、一再上演的歷史/作者： 徐世榮，整理：張雅綿

(中時)