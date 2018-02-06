擬砸3千億 美軍欲添購77架F-35戰機

2018年02月06日 13:18 中時電子報 李靖棠

據美國華盛頓郵報（Washington Post）報導，美國空軍向國會提出採購案，期望獲得高達107億美元（約3,147億台幣）的新預算，從今年十月開始，向洛克希德馬丁（Lockheed Martin）新添購77架F-35戰機（F-35 Lightning II）。這筆訂單也將被納入本月12日、即將開審的美國2019年度國防預算法案之內，成為5,970億美元（約17.56兆台幣）的眾多計畫之一。

Awesome F-35 Lightning II Stealth Fighter Jet in Action

第五代F-35單座隱形戰鬥機，是由美國武器製造商洛克希德馬丁公司，聯手諾格（Northrop Grumman Corp）、普惠公司（Pratt & Whitney）和英國航太系統（BAE Systems）三間民營武器製造商，再加上以美國為首的11國聯盟共同出資，以聯合攻擊戰鬥機計劃（Joint Strike Fighter program）的名義完成。其中除加拿大以價格過高的理由拒絕購買外，其餘夥伴皆已下訂單或完成編制服役。F-35戰機主要分為A、B、C三型，分別屬於傳統型、短場起降型和艦載型三類，每架平均售價約在1億美元（約32億台幣）上下。

事實上，美國空軍現役的F-35戰機，面臨駕駛艙缺氧等嚴重技術問題，恐危及飛行員執行任務時的安全。除了空軍的A型戰機外，不少海軍的C型戰機飛行員亦反應，經常在降落的過程中，機艙會無端出現缺氧的情況，造成身體不適的狀態；再加上逃生彈射椅裝置，其強大後座力恐讓飛行員身體受傷，都成為F-35戰機的諸多未解隱憂之一。

(中時電子報)