LINE群組辱蘇治芬「死人妖」 2人被判拘役20天

2018年02月06日 14:02 中時 許素惠

前虎尾糖廠經理洪天財與雲林縣民陳燦星2015年12月底在「我是虎尾人」LINE群組內以「教母=狗母？」、「死人妖」等不雅字眼辱罵立委蘇治芬，雲林地方法院法官以兩被告犯後極力否認，迄今未與蘇達成和解，依公然侮辱罪各判拘役20天，易科罰金以1000元折算一日。

判決書指出，洪天財為「我是虎尾人」LINE群組的成員，2015年12月31日晚上9點到10點許，某成員轉貼報紙刊載「蘇治芬拼雲政壇教母」後的同時間，隨即貼文「教母＝狗母？」，由群組成員間前後貼文觀之，自然係指蘇治芬，且洪天財當然知道「教母」與「狗母」的台語發音近似，才會有此聯想，而狗母乃畜牲，依一般人的理解，若罵人狗母，是把人貶低為畜牲的意思，屬於輕蔑人格、負面評價、使人難堪的用語，洪天財以教母與狗母的台語發音近似，張貼文字訊息「教母＝狗母？」，顯然是在暗諷蘇治芬不是政壇的教母，而狗母的意思，已達貶損蘇治芬在社會上所保持的人格及地位。

判決書表示，陳燦星則在該群組內張貼「死人妖、舔都舔不到啦、死人妖知道、聾博廣告費多少？放煙火多少？洋人跳舞花多少」的文字訊息，由於群組對話是圍繞農博議題，而陳把農博變成「聾博」，亦可認定所指對象是蘇治芬。「人妖」字義的解釋雖然通常是指跨越性別的泰國歌舞表演者，但依教育部重編國語辭典修訂本網路版的解釋，尚包括指男扮女、女扮男、行為不守常法的人，若罵人行為不守常法且加上「死」字，顯然含有貶損他人人格尊嚴的意思。

判決書說，洪天財、陳燦星侮辱、侵害蘇治芬名譽，犯後均否認犯行，且迄未與蘇達成和解，所以各判處拘役20日。

法官強調，「表達的自由」與「所表達內容的自由」是有差別的，前者係指表達本身應予以最大保障，任何見聞及想法都「能」表達出來；但所表達的內容，仍應受現時法律規範，並非可隨意依個人喜好，任意混入個人感情，表示純主觀的厭惡喜好，遇有與自己意見或喜好不同者，即容任自己以不堪、不雅詞語而為情緒性謾罵，反而強令他人忍受逾越合理範圍的侵害言論行為。簡單而言，就是法律所保護的言論自由是指「表達的自由」，而「所表達內容的自由」仍應注意《刑法》第309條公然侮辱罪的規定，不得以不雅的詞語辱罵他人。

(中時)