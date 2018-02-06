零撲殺周年 動保團體：收容所不再是墳場

2018年02月06日 13:35 中時 楊騰凱

今是「零撲殺」上路周年，動保團體指出，外界認為零撲殺會使收容所「爆籠」，其實僅少數縣市超量，且包括新北市在內的7縣市，更完全無爆籠，收容所內流浪犬自然死亡數，也比上路前少4成，收容品質未下滑，零撲殺上路後，收容所不再是墳場。

動督盟統計，零撲殺實施一周年期間，確有部分縣市發生收容超量的爆籠現象，例如桃園市9次、新竹縣及嘉義市各有7次，南投縣5次、宜蘭縣及台北市各4次、台中市3次、台南市及高雄市和屏東縣各2次，其餘更有多達7個縣市完全沒有爆籠問題，包括新北市、台東縣、花蓮縣、澎湖縣、基隆市、金門縣及連江縣。

動督盟召集人王唯治指出，其實桃園市、新竹縣和嘉義市的爆籠也情有可原，桃園市因收容所整修，導致收容空間下滑，新竹縣和嘉義市的收容量則只有32隻，反觀其他縣市都是3位數起跳，流浪動物只要稍微增加，就會容易出現超量，至於流浪犬的收容品質方面，則可用所內死亡隻數進行客觀評估，2017年全台的所內死亡隻數為3677隻，2016年則為6026隻，少了約4成，顯示收容品質也有改善。

王唯治指出，動督盟現也推行校犬、社區犬等多元認養方案，增加收容動物去化管道，針對生活在外會對人造成影響的流浪犬，例如會會追車追人等，這類流浪犬大多是過去曾受到傷害，此時應實施「精準捕捉」，將這些流浪犬送入收容所接受訓練，使其能與人類和善相處，再將其送至學校或社區擔任校犬或社區犬。

王唯治指出，全台收容所認領養率方面，2017年的認領養率為82％，2016年則為74％，確實也有所提升。

王唯治表示，回首過去，台灣在1999開始實施安樂死後，每年有將近10萬隻流浪動物遭撲殺，使收容所成為墳場，整體而言，零撲殺上路首年，收容所不再是墳場，也是流浪動物福利看到曙光一年。

(中時)