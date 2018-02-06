台大彌補「上帝的疏忽」 解決婦女不能「坐」的困擾

2018年02月06日 13:37 中時 陳志祥

女人到了老年卻要面對只能「站」不能「坐」的人生，痛苦難以想像！台大醫院為了解決女性「骨盆器官脫垂」、避免膀胱、子宮或直腸露出體外，研發出全球首創高性能的「骨盆底人工網膜支持系統」，一次性矯正婦女尿失禁與器官脫垂，找回婦女生活品質！

婦女骨盆器官脫垂是一種常見疾病，尤其超過60歲婦女，台大副院長鄭安理表示，這是上帝造人的疏失，讓婦女既要生小孩卻有這種合併症！幸好台大找到全球唯一的解決辦法，彌補了上帝的疏忽。

骨盆器官脫垂是骨盆腔的內臟器官(如子宮、膀胱、直腸)，由陰道的孔洞位移脫落出來，所以骨盆器官脫垂的患者會頻尿、漏尿、排尿及排便困難的症狀。台大婦產部主治醫師張廷禎說，有人日本賞櫻花，但因漏尿而離不開廁所，不敢走遠只能賞到廁所旁的花。

婦女懷孕和生產是骨盆器官發生脫垂的最常見原因，其次是產後時期的恢復不夠周全、以及局部組織後續的老化現象等因素。根據統計，自然生產2胎以上的婦女，終其一生發生脫垂的風險值10至20％，生產次數愈高風險愈高，若計算發生尿失禁的比例，發生率更達20至50％。

張廷禎遇過一位76歲婦人，來到門診只能站著、不敢坐下，因為膀胱、子宮下垂嚴重、露出陰道口外縮不回去，坐椅子會痛，並且排尿不順，經過台大研發的混合「自體組織與人工網膜」的客製化手術，徹底解決了婦人膀胱與子宮的問題。

以往的手術方式有兩種:一是「自體組織重建」：可保留陰道彈性、但術後陰道變短；另一種是「人工（網膜）材料局部加強」：結構強度佳、耐久性好，可是網膜孿縮不舒服。台大集合了3000例治療經驗整合上述2種方式，提出新的治療原則。

甚至台大設計出骨盆底人工網膜支持（懸吊）系統，加強治療效果，這是全世界唯一的創舉，因而獲得台灣、日本與中國的專利，可以一次性同時矯正婦女尿失禁與骨盆器官脫垂困擾。張廷禎建議婦女最好不要搬重物，尤其生產過的女性！

(中時)