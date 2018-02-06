歌仔戲大師曾仲影創作原稿 新北首度亮相

2018年02月06日 13:38 中時 葉書宏

「薈萃‧輝映–新北文化貢獻獎特展」今（6）日盛大開幕。（葉書宏攝）

「薈萃‧輝映–新北文化貢獻獎特展」今（6）日盛大開幕，新北市文化局為了讓民眾能近距離欣賞大師作品，特別選在新北市藝文中心，展出本屆得獎人王錫坤、朱銘、陳國寧及曾仲影等四人創作真跡，並首度公開曾仲影大師這幾十年的創作原稿。

市長朱立倫表示，新北市對於文化這塊一直很重視，為了表達市府對於新北文化保存、傳承等有特殊或重大貢獻者的感謝，特別舉辦「新北文化貢獻獎」並展出大師們一生的心血結晶，希望藉此更進一步帶動新北市藝術創作及文化發展，也藉此拋磚引玉，鼓勵更多人關注並投入文化領域。

文化局表示，「薈萃‧輝映–新北文化貢獻獎特展」，蒐羅了四位得獎人的心血創作，包括新莊「响仁和」王錫坤師傅的响仁和紀念小鼓、堂鼓、板鼓，以及各式鼓皮；陳國寧老師博物館學類的論文著作及畫作；朱銘大師「太極」、「人間系列」作品等。還有首度公開至今創作超過650首曲子，對臺灣歌仔戲發展有重大貢獻的96歲的作曲家曾仲影大師的珍貴原稿，並帶來為數眾多的黑膠唱片、還有自己創作曲子時用的小喇叭、單簧管等樂器。

「薈萃‧輝映–新北文化貢獻獎特展」展至107年3月4日止，只要搭乘捷運板南線（藍線）至江子翠站3號出口，或搭乘藍33公車至「新北市藝文中心」站，即可到達新北市藝文中心，歡迎民眾踴躍參觀。

(中時)