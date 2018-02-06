美股崩道瓊狂瀉超過千點 4大黑天鵝作怪

2018年02月06日 13:35 中時電子報 楊幼蘭

華爾街股市創下6年半來最大跌幅，其中道瓊指數狂瀉逾千點，創美股史上最大跌點，連續2個交易日來，共崩跌了超過1800點。連帶波及全球股市，周二拖累日本、台灣，香港與澳洲紛紛重挫。

根據美國有線電視財經新聞（CNN Money）網5日分析，這次美股崩跌背後大致有4大原因。

1.擔心美國聯邦準備理事會（Fed）升息

華爾街股市從美國大選後穩步走高，而部分原因在於經濟強勁。失業率達歷史低點，就業市場職缺超過求職人數。

企業為了留才或招募新血，紛紛開始調高薪資。但為了支付加薪，企業最後還是得調高產品售價，而這在經濟學中就叫做通貨膨脹。

美國經濟雖然穩定成長近9年，但通膨卻仍不可思議的低。而聯準會要靠升息來對抗通膨，但過去10年來，它擔心升息可能妨礙經濟復甦，甚至導致物價下滑，因此始終不敢大幅升息。

聯準會原本打算2018年緩步升息，只升息3次。然而，一旦通膨力道增強，聯準會升息的頻率和幅度都可能提高。

2.利率上揚

一旦聯準會升息，借貸成本就會增加。而這意味企業必須拿更多錢償還貸款，進而侵蝕獲利。同樣的，這也意味美國人要為房貸和信貸付出更多。

過去一年美股大漲的另一個原因在於，企業獲利穩定成長。企業體質健康，而投資人則以推升股價加以獎勵。

一旦利率大升，股價通常會下跌，而投資人就會擔心，企業獲利速度會趨緩。

3.憂心債市

由於美國股市表現亮麗，有相當不錯的報酬率。而美國公債殖利率之低，相形之下，許多股票股利都比較好。

然而，美債有美國財政部擔保，股票投資風險比債券高。一旦債券殖利率開始攀升，投資人就會從股市撤出一些資金，轉進比較安全的債市。

沒錯，美債殖利率2日觸及4年高點。新近通過的稅改迫使美國財政部借更多錢，連帶增加債券供應量。而債券供過於求會讓價格下跌。而債券價格和殖利率背道而馳。債市投資人希望殖利率上揚，這樣債券才值得投資。

同樣的，通膨也不利債券。一旦借貸成本增加，債市投資人希望獲利更多、殖利率更高。而更安全投資使殖利率充滿吸引力，頓時使股市變得比較不吸引人。

4.美股漲勢太大太快

美股自2016年11月以來，幾乎是直線上揚，而這卻不怎麼健康。股市分析師認為，股市早就該回跌5%，甚至修正10%。

降溫一段時間是好事，這會讓股票變便宜，更吸引投資人，尤其在企業基本面健全，銷售與獲利都很強勁的情況下，更是如此。

美國股市這星期終於開始回跌，但只跌了「一點」投資人很想知道，這是不是修正的開始。而在股市向下翻轉時，大家可能要集思廣益一番。

(中時電子報)