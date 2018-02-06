中市府鐵腕執行日租套房斷水斷電 籲慎選合法旅宿

台中市政府觀光旅遊局率先全國之先，針對坊間日租套房累犯展開雷厲風行嚴加取締告發。（陳世宗翻攝）

友善列印
中時
觀旅局針對同一經營者於同一地點經營日租套房被查獲，並裁處2次者，依規裁處罰鍰外，並強制斷水斷電。（陳世宗翻攝）

春節是旅遊旺季，對住宿需求殷切！台中市政府觀光旅遊局率先全國針對日租套房累犯鐵腕強制斷水斷電，日前已執行2家外，2月1日再針對西屯區逢甲頑皮館日租套房強制斷水斷電。觀旅局長陳盛山呼籲，網路標榜CP值超高的「民宿」，實際是經營非法旅館日租套房，遊客千萬不要入住。

陳盛山表示，依據發展觀光條例規定，日租套房就是非法旅館，常假藉「溫馨套房」、「旅店」、「客棧」、「套房出租」或「民宿」等名義在網站上宣傳，實際經營旅館業務；未經過觀光、消防、建管、衛生與警察等單位審核，亦無投保公共意外責任險且逃漏稅。

觀旅局統計，台中日租套房多集中逢甲及一中街商圈周邊，為維護民眾全安，市府雷厲風行加強稽查，自104年至106年底止，共計稽查日租套房568家次，查獲違法經營事證169件、違法刊登旅宿廣告63件，均依發展觀光條例裁罰及勒令歇業。

陳盛山說，凡同一經營者於同一地點經營日租套房被查獲，並裁處2次者，除依規裁處罰鍰外，並強制執行斷水斷電，已有兩家被強制執行；西屯區西安街76巷弄內，日租套房「逢甲頑皮館」已被裁罰2次並勒令停業，業者仍繼續違規，市府1日就強制執行斷水斷電。

觀旅局強調，民眾可利用台灣旅宿網(http://taiwanstay.net.tw/ )查詢，也可向台中市政府觀光旅遊局詢問，或投宿前查看業者是否有懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」及專用標識牌，千萬不可入住日租套房，確保自身權益與生命安全。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
歌仔戲大師曾仲影創作原稿 新北… 冰封合歡山宛如雪國 網友驚讚：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。