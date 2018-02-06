中市府鐵腕執行日租套房斷水斷電 籲慎選合法旅宿

2018年02月06日 14:02 中時 陳世宗

觀旅局針對同一經營者於同一地點經營日租套房被查獲，並裁處2次者，依規裁處罰鍰外，並強制斷水斷電。（陳世宗翻攝）

春節是旅遊旺季，對住宿需求殷切！台中市政府觀光旅遊局率先全國針對日租套房累犯鐵腕強制斷水斷電，日前已執行2家外，2月1日再針對西屯區逢甲頑皮館日租套房強制斷水斷電。觀旅局長陳盛山呼籲，網路標榜CP值超高的「民宿」，實際是經營非法旅館日租套房，遊客千萬不要入住。

陳盛山表示，依據發展觀光條例規定，日租套房就是非法旅館，常假藉「溫馨套房」、「旅店」、「客棧」、「套房出租」或「民宿」等名義在網站上宣傳，實際經營旅館業務；未經過觀光、消防、建管、衛生與警察等單位審核，亦無投保公共意外責任險且逃漏稅。

觀旅局統計，台中日租套房多集中逢甲及一中街商圈周邊，為維護民眾全安，市府雷厲風行加強稽查，自104年至106年底止，共計稽查日租套房568家次，查獲違法經營事證169件、違法刊登旅宿廣告63件，均依發展觀光條例裁罰及勒令歇業。

陳盛山說，凡同一經營者於同一地點經營日租套房被查獲，並裁處2次者，除依規裁處罰鍰外，並強制執行斷水斷電，已有兩家被強制執行；西屯區西安街76巷弄內，日租套房「逢甲頑皮館」已被裁罰2次並勒令停業，業者仍繼續違規，市府1日就強制執行斷水斷電。

觀旅局強調，民眾可利用台灣旅宿網(http://taiwanstay.net.tw/ )查詢，也可向台中市政府觀光旅遊局詢問，或投宿前查看業者是否有懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」及專用標識牌，千萬不可入住日租套房，確保自身權益與生命安全。

(中時)