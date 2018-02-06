過年不怕找不到醫師 健保署新版App好幫手

2018年02月06日 14:03 中時 陳志祥

健保署今（6）日公布「全民健保行動快易通」App精進改版，讓民眾搜尋醫療院所資訊更便利，尤其春節將至，不少人計畫全家出遊、拜年，若在外地發生緊急傷病卻找不到醫療院所，正好可以提供查詢的援助。

健保署完成的「全民健保行動快易通」App改版作業，新增視覺化地圖查詢功能，透過手機定位，點選「院所查詢」，點擊指定縣市的圖示後，依行政區域、道路名稱、特約類別、診療科別或醫事機構名稱等條件進行查詢。

同時也可採用「附近院所」查詢，直接呈現自己所在地半徑1公里至10公里內之所有醫療院所位置，非常方便。健保署表示，「全民健保行動快易通」App改版後，民眾搜尋醫療院所資訊更便利。

新版App擁有4大特色，包括「新增地圖與道路搜尋功能」、「搜尋功能方便醫師查詢與轉診」、「可匯出分享醫療院所清單」與「可連結醫療院所網址與打電話」。

健保署提醒，春節長假期間如有需要急診，也可透過「全民健保行動快易通App」，點選「急診待床」功能，查詢全國重度級急救責任醫院急診等待人數、擁擠情形，以避免急診等候過久。

健保署歡迎民眾以手機或平板電腦下載「全民健保行動快易通」App，也可使用一般電腦至健保署網站首頁透過「分級醫療快易通，地圖搜尋好利用」banner查詢。

(中時)