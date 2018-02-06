江啟臣批林佳龍「救中區豪語破功」 市府駁：中區已再生

2018年02月06日 14:23 中時 陳淑芬

立委江啟臣（前排中）勘查中市中區，到萬春宮祭拜。（陳淑芬攝）

台中市府表示，台中州廳等建物已爭取到「再造歷史現場計畫」3億元經費，將打造大型展演空間。（陳淑芬翻攝）

爭取國民黨提名參選台中市長的立委江啟臣，6日徒步勘查台中市中區，重砲批評市長林佳龍曾發下「不能救中區，不配當市長」豪語，但3年來中區並沒有被救起，市長該換人了。台中市府新聞局長卓冠廷回應表示，市府推動「中區再生、舊城新生」扭轉落沒的舊城區，台中州廳等建物已爭取3億元，將打造展演空間，並回擊「關心不要為選舉而曇花一現」。

江啟臣6日上午由表態參選台中市議員的張彥彤等人陪同，勘查台中市中區，一行先到萬春宮祭拜，再徒步到電子街，沿途與業者互動。他火力十足批評，林佳龍曾說出「不能救中區，不配當市長」豪語，3年過去了，言猶在耳，但中區依然沒落，仍未重現過去繁榮，中區居民已轉為失望。

江啟臣指出，中區應該要找得到過去的文化，除了商業，還有文化的底蘊，柳川、綠川都是老台中人的記憶，雖然目前綠川的水泥河堤及綠地乍看下很炫麗，但很多人思念過去垂柳景象。他並提出將台中州廳打造為「台中博物館」，並規劃可漫步、逛街的「台中銀座」文化街區等政見，要找回老台中人記憶，力拼中區風華再現。

針對江的批評，卓冠廷提出建設反駁指出，市長林佳龍上任後積極推動中區再生、舊城新生，透過綠柳川、日月湖等水利整治、活化老舊空間，並結合鐵路高架化的契機推出「大車站計畫」，成功扭轉已落沒一、二十年的舊城區，翻轉過去「舊城空洞化」的窘境，3年多來已吸引超過百億元民間投資，逐漸找回往日風華，展現全新格局。

卓冠廷指出，舊市府所在地州廳及大屯郡役所及附屬建物，市府早已爭取到中央「再造歷史現場計畫」約3億元補助，將連同周邊街廓打造大型展演空間；舊台中市議會也規劃打造為國家級博物館。他並反擊指出，樂見江啟臣開始關心中區，但希望這份關心不是為了選舉而曇花一現。

(中時)