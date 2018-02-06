華山暖暖站滿7周年 102歲人瑞獲頒榮譽博士

華山基金會暖暖站成立屆滿7周年，日前工作站在暖暖區碇內關懷據點舉辦感恩茶會，除感謝在地鄉親、學校及企業長期協助，當天頒發「人瑞大學」榮譽博士證書給102歲的人瑞楊金鍛阿嬤（中），鼓勵長者樂活人生。（李其樺攝）

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華山基金會暖暖站在基隆市暖暖地區成立屆滿7周年，日前工作站在暖暖區碇內關懷據點舉辦感恩茶會，除感謝在地鄉親、學校及企業長期協助，當天頒發「人瑞大學」榮譽博士證書給102歲的人瑞楊金鍛阿嬤，鼓勵長者樂活人生。

楊金鍛阿嬤今年高齡102歲，獨居在基隆市暖暖街上，平日生活與收音機為伴。華山基金會暖暖站於2011年成立後，楊金鍛阿嬤成為工作站第一個居家關懷長者，7年多來志工不辭風雨提供關懷訪視、量血壓、陪醫、物資協助、年節關懷等多項服務。

儘管已經超過百歲，楊金鍛阿嬤皮膚白皙與70歲無異，口齒清晰，記憶不減，展現旺盛生命力，楊金鍛阿嬤說，幾十年前助在台北時常常和丈夫爬山，現在雖然身體退化無法運動，每天還是會定時念佛，吃粥配青菜；志工說，楊金鍛阿嬤除了有高血壓、心臟病、骨質疏鬆等症狀，身體仍保持得很健康。

當日華山基金會暖暖站頒發人瑞大學榮譽博士證書給楊金鍛阿嬤，希望鼓勵高齡長者保持樂觀精神，勇於面對人生。

華山基金會表示，年關將至，每年基金會舉辦「愛老人愛團圓」活動，鼓勵民眾募捐經費，用於購買年菜送給獨居長者使用，年菜於2月1日起開始配送，但是任助經費不足6成，期盼社會大眾付出愛心，讓更多獨居長者今年過年能享用愛心年菜。

(中時)

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