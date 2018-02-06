年終大掃除 靜宜大學化粧品配方專家吳珮瑄教導民眾如何護手

2018年02月06日 15:09 中時 陳世宗

年終大掃除，如何保護玉手？靜宜大學化粧品產業研究發展中心執行長吳珮瑄表示，過年打掃雙手易碰水或強力清潔劑，加上冬天肌膚較乾燥，建議易過敏、濕疹及富貴手體質民眾，使用「油包水」配方的防水護手霜，並選擇天然清潔劑；因手套碰到油膩廚房汙垢或食物時塑化劑會溶解，可能殘留食品或餐具，干擾內分泌，危害人體健康要慎選。

吳珮瑄表示，優質護手霜能真正修護被破壞的皮脂膜，達到護手功能，睡前厚塗一層護手霜再戴上手套，有助恢復雙手肌膚。建議民眾選購時，學習閱讀「成分表」，優質的亞麻仁油酸、維他命A、D、E，及Omega3、6、9等油脂成分，排列越前面越好，不能添加化學香精、酒精、化學色料，以免使用後越擦越癢或脫屑，富貴手、濕疹困擾的民眾，避免顏色鮮豔或香味濃郁的護手霜。

大掃除時為保護雙手，必須選擇「油包水」配方的防水護手霜，雙手若接觸到水，保護功能更完善。如何判斷護手霜是否防水？吳珮瑄說，在一杯乾淨的水中，擠一點護手霜，再用筷子攪拌，若水與護手霜水乳交融成白水，表示無防水功效，不適合掃除時使用；若水表面浮出一層油脂或乳霜，表示是防水及油包水的配方。

吳珮瑄建議掃除時選擇小蘇打粉等天然清潔劑，減少使用如環境荷爾蒙（壬基酚類）、鹽酸、含氯漂白水、甲醛、螢光增白劑等化學成分的清潔劑，室內要開窗保持通風，以降低刺激眼睛、傷害呼吸道及健康。

根據統計，國人體內塑化劑濃度比歐美人高5倍，使用家事手套也要有健康意識，尤其碰到油膩廚房汙垢或食物時，手套的塑化劑會溶解，可能殘留食品或餐具，干擾內分泌，進而危害人體健康。

吳珮瑄強調，家事手套主要材質分為「乳膠」與「聚氯乙烯(PVC)」，乳膠具彈性佳、穿戴舒適優點，且棄置後可被細菌分解，較環保；PVC材質的手套較不具彈性，必須添加塑化劑才能製作成手套，若能慎選，必能乾淨、健康過新年！

(中時)