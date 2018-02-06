福島核災7周年 廢核遊行311上街

2018年02月06日 14:52 中時 廖德修

今年是311東日本地震與福島核災7周年，全國廢核行動平台表示，廢核遊行將於3月11日（周日）舉辦，今年以「面對核電代價、翻轉能源未來」為主軸，也會在現場規劃翻轉能源未來展，邀請台灣各地積極實踐新能源行動的社區、新創團隊參加擺攤，以實際案例說明台灣可以做到廢核減煤、能源轉型。政府若是無能治理，公民將會展開行動，呼籲民眾一同參與遊行，持續監督政府。

廢核平台表示，社會不應再糾結於核電該不該用的爭議，應該翻轉舊思維、面向新能源，選擇給下一世代真正負責任的乾淨能源，而非一遇挫折就想回頭擁抱傳統髒能源。呼籲政府明確認清：唯有節能、能源轉型才是解決台灣空污、達成非核的唯一手段。

出席記者會的蠻野心足生態協會蔡雅瀅律師表示，台灣六部核能機組半數長期停機，台電申請重啟的核二廠2號機設備老舊，且鄰近大屯火山群與山腳活動斷層。不僅攸關國民安全，亦考驗著民進黨政府非核的決心。

媽媽監督核電聯盟的楊順美執行長表示，核電廠是因設備意外、管理維護問題停機，而非反核團體反對而停機。台電宣稱冬天因空汙問題少燒煤，導致電力吃緊而想要重啟核電；減煤是對的，但選核電是危險而愚蠢的，因為有更多需求面的管理方式可選擇。

綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰表示，非核政策雖開始推行，政府卻沒將轉型的心態與態度準備好，甚至用偷襲的方式放出供電吃緊要重啟核二的訊息，讓民間感到遺憾與失去信任。

主婦聯盟環境保護基金會周于萱專員表示，屋頂綠能為何發展這樣困難，民眾不容易參與？民間不是沒有資金與人力，但相關的軟硬體不足，大眾不知從何做起。屋頂太陽有很大的潛力，政府卻沒做公民電廠的輔導與配合，導致進度遲緩。

環保聯盟劉志堅副會長表示，對於政府片面宣布核二重啟很憤怒，核廢料政策也沒有進展。雖然感覺政策執行被困住了，但民間不想對非核失去信心，不該變成子孫的負擔，呼籲各界311一起上街遊行。

除了能源政策，廢核平台也呼籲，社會必須認真面對使用核電的代價。非核家園不代表核電夢魘結束，大眾必須了解核電除役與核廢料的處理，絕對超過核電興建的花費，也不亞於核電運轉過程的風險，這是核電的特殊性。非核政策尚未徹底落實，民間仍須持續監督，遊行將從核電除役、核廢處理、能源轉型三方面提出訴求。

(中時)