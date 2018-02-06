田弘茂：兩岸破冰或從民間累積善意 推高層級對話

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海基會今（6）日舉行年終媒體餐敘，董事長田弘茂在開場致詞時表示，兩岸無小事，只要涉及爭議都應該立即密切溝通，以雙方民眾利益為念。在當前亞太區域及兩岸情勢更趨複雜的今天，雙方更應發揮智慧尋求兩岸僵局的解套。

田弘茂指出，去年8月，他到金門參加「2017兩岸和平消災祈福超薦大法會」，看到「兩岸和平」永遠是兩岸民眾內心深處的主旋律，砲火無情、和平無價，時值兩岸爭議膠著的此刻，更需要透過兩會領導人的見面或授權的個人進行溝通，傳遞正確訊息，協助解決當前的政治問題。

餐敘時他便指出，或許兩岸可以從類似的活動累積善意，慢慢推高層級的對話。他也希望對岸不要設前提進行談話，應該先坐下來談再考慮前提，「等到坐下來你要的前提我們也可以談」。

海基會副秘書長兼發言人管安露則表示，海基會希望今年能夠以組團方式赴陸進行事務性交流，同時也歡迎陸方組團來台。同時希望兩會能有更高層級的互動，我們用開放的態度希望對方以善意回應。

針對m503航線爭議，田弘茂說，很充分理解台商有焦慮心情，海基會積極主動與各地台商、台商會長及其他的特定地區台商保持密切聯繫、了解情況，也開放專線了解台商需求，尤其有關飛航需求或其他相關問題。他表示，一定會盡力滿足台商返鄉過年的殷切期待；直到昨天，行程基本上會很順利。

管安露則說，目前沒有接到太多台商台生有返台問題，也希望陸方盡速與我展開技術性協商。

(工商)

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