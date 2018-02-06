蘋果波克夏微軟重挫 美S＆P 500二月跌掉47兆

美股道瓊工業指數今日崩跌，盤中一度跌破1,500點。（圖/路透社）

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中時電子報

據美國CNBC新聞網報導，美股今日面臨嚴重挫折，道瓊工業（Dow Jones Industrial Average）和標準普爾500（S&P 500）指數雙雙重摔，道瓊以下跌1,175點坐收，標準普爾500指數則重摔4.1%，是今年最大跌幅。

據報導指出，光是二月至今3個工作天，標準普爾500指數就跌掉了約1.6兆美元（約46.95兆台幣）的資金，其中知名的Alphabet、富國銀行（Wells Fargo）、波克夏（Berkshire Hathaway）、蘋果、微軟（Microsoft）和艾可森美孚石油（ExxonMobil）等企業，也全都跌調約300億美元（約8,802億台幣）的市值，成為此波下跌的最大重災群體。

美國標準普爾500指數今日也大跌4.1%。（圖/Google財經）

外界熟知的標準普爾500指數，是一個從1957年起，透過觀察美國500家上市公司、並記錄美國股市的平均記錄的數據。由於挑選機制嚴格，透過一個專門委員會挑選撤換股票清單，再加上其觀察的股票，全是在紐約證券交易所（NYSE）與納斯達克（NASDAQ）兩大交易市場最高交易額度的500支股票，讓它多年來，與道瓊指數一同，視為美國經濟和股市興衰的代表。

(中時電子報)

文章來源：Stock market loses more than $1 trillion in value in February

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