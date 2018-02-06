鄭成功當代言人 台南「成功洋芋片」熱賣

台南市政府文化局春節前夕推出創意商品「成功洋芋片」，邀請鄭成功「親身代言」。(曹婷婷攝)

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一定要成功！台南市政府文化局春節前夕推出創意商品「成功洋芋片」，邀請鄭成功「親身代言」，話題十足，甫上市已經造成熱銷，學子買來考試求取成功、也有人追愛要成功，文化局趣稱，「成功洋芋片」用在各種場合、情境都很實用，堪稱最佳代言人！

文化局表示，鄭成功是台灣「明星級」歷史人物，也與台南歷史及重要古蹟息息相關，本次「邀請」鄭成功擔任代言人、別出心裁推出「成功洋芋片」，以「成功」寓意主打「一定要成功」的正能量口號，為台南重要國定古蹟進行另類行銷。

為突顯鄭成功與台灣海洋文明的鮮明印象，「成功洋芋片」在包裝設計，特別以波浪作為背景，搭配文物館經典鎮館之寶－鄭成功肖像，人像並創意加上當代流行元素「LOVE」手勢，拉近國人遊客與在地歷史的距離，首波推出海鹽口味。

為嚴格要求食品安全及口味，文化局特別委託食品大廠「聯華食品」生產製造，提供消費者最優質的產品。

除了「成功洋芋片」外，去年底文化局也在安平古堡推出「古堡愛情鎖」，創造古蹟景點新話題，吸引不少情侶情鎖古堡瞭望塔。此外，赤崁樓文昌閣內供奉之魁星爺香火鼎盛，考季期間前去祈求金榜題名的考生絡繹不絕。

應市場所需，文化局也特別與南方設計合作開發赤崁樓文昌閣限定商品「功名筆」，筆上精心設計分數圖樣，筆桿越短、分數愈高，意喻經過孜孜不倦地學習，學業便會持續進步，終至金榜達標。一筆在手，陪伴學子輕鬆追分。

除了近期「成功洋芋片」、「古堡愛情鎖」及「文昌閣功名筆」新品陸續上市，去年秋天甫一發售就造成轟動的德記洋行150週年紀念商品－高粱隆本壹號、台南特產烏龍茶等，因供不應求，文化局近日甚至推出第3波烏龍茶新口味「鳳梨烏龍茶」，以台南在地特產鳳梨與臺灣高山茶加以窨製，讓鳳梨清香和茶果香融合一體，送禮自用兩相宜。

(中時)

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