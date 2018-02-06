勞權意識抬頭 新北去年移工申訴量增2成

新北市勞工局協助移工辦理各項事務及生活融入。（譚宇哲翻攝）

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中時

移工勞權意識抬頭，新北市勞工局受理移工勞資爭議案，去年較前年增加21％，勞資爭議類型中，又以工資爭議居冠，其次為轉換雇主終止契約，第3名則為工作生活管理，勞工局表示，去年總計為勞資雙方召開爭議協調會352場，為移工朋友爭取權益金達2000多萬元。

勞工局長謝政達表示，新北市移工人數9萬4234人，高居全國第3，產業類與社福類各為57％與43％，在工資爭議方面，以要求儲蓄款返還為最多，其次為加班費未依法給付，另外國定假日加班未給加班費、雇主為給特休假亦未給加班費等問題，亦相當常見。

勞工局皆要求違法雇主限期給付，仍不給付者，將以違反就業服務法處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，謝政達呼籲，雇主應尊重移工多元宗教及文化，給予更多包容與鼓勵，仲介也應提供完善服務協助，協助落實合理的管理政策，促進勞資和諧，保障勞雇雙方權益。

勞工局表示，民眾或移工若遇有相關法令疑慮，可撥打勞動部勞動力發展署1955免付費專線，或市府總機(02)29603456轉勞工局雙語諮詢同仁(菲語分機6462、6501、6502；印語分機6463-6465；越語分機6454-6457；泰語分機6460-6461)洽詢。

(中時)

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