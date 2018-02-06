撞死「清大奇才」不認帳 檢察官怒：他可能得諾貝爾獎耶！

胡家瑞撞死清大奇才，一概說：「不記得」、「忘記了」，連檢察官怒：「他可能得諾貝爾獎耶！」 。（中時資料照）

友善列印
中時電子報
25歲胡家瑞撞死正在過馬路的32歲清大物理所博士生林仲桓，且疑似因林男筆電卡在車體，胡男情急將林男的筆電燒毀。（中時資料照）
清華大學物理所博士生林仲桓遭人開車撞死，生前研究的「鍺烯理論」也付之一炬。(圖取自/中天新聞)

32歲的清大博士生林仲桓，2016年6月22日深夜返家途中，被男子胡家瑞開車撞死，事後燒毀他的筆電，讓林生前研究的「鍺烯理論」付之一炬。離譜的是，胡男在高院應訊時，竟對當天撞死林男的事一概說：「不記得」、「忘記了」，讓公訴檢察官氣的怒飆：「他可能得諾貝爾獎耶！」

胡男當日天闖紅燈迴轉，撞死清大「物理奇才」林仲桓，並將他拖行至少70公尺致死，事後卻辯稱車裡音樂太大聲不知撞死人，態度冷漠，絲毫不見悔意，一審將他重判18年徒刑。

胡男認為刑期太重提出上訴，並在交保後燒毀林仲桓的筆電，丟棄在新店溪，讓林仲桓生前埋首研究的「鍺烯理論」分析數據付之一炬，日前到高等法院開庭時被問及事發經過、交保後見了哪些人、方向盤上為何會有血、為何燒毀丟棄筆電等問題，胡男一概回答：「忘記了」，讓林仲桓家屬無法接受，連公訴檢察官也動怒：「林的筆電裡有科學界的重大突破，有可能因此得到諾貝爾獎，但都被他毀了。」。

法官認為案件本身疑點重重，將後續交由合議庭討論是否需對胡男進行測謊或精神鑑定，再擇期做出裁定。

有網友分析林仲桓的論文，是自己以前研究的專長之一，很明白那有多難做，而清大材料算是台灣材料研究所的龍頭，能夠就讀的學生跟做出來的研究都是很高等的。林博士既然已經取得老師的同意要準備口試，表示他在這方面已經有很重大的突破，懷疑背後恐怕有「陰謀論」，死因不單純。

事實上，林仲桓留下的實驗數據，由指導教授和同學接手完成，也登上國際期刊。

(中時電子報)

養子無力為母斂葬　苗縣議員送愛… 16萬公升假酒誆進口紅酒 不肖業…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。