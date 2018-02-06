16萬公升假酒誆進口紅酒 不肖業者趕出貨被逮

威力酒廠混充葡萄汁加香料、食用酒精製成紅酒假冒阿根廷進口紅酒，以200元至1800元價格販售給全台7縣市經銷商，被高雄港警總隊逮獲。(劉宥廷翻攝)

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中時

威力酒廠混充葡萄汁加香料、食用酒精製成紅酒假冒阿根廷進口紅酒，以200元至1800元價格販售給全台7縣市經銷商，高雄港警總隊獲報，查扣「威尼森」、「尼爾森紅酒」及「歐邦妮頂級紅酒」等各類酒品成品或半成品逾16萬公升，將業者謝姓父子送辦，檢方諭令25萬元及10萬元交保。

警方歷經半年追查，上月31日前去威力酒廠查緝，發現設備簡陋，也無合格的釀酒機具設備，現場衛生環境甚差，嚴重危害食安。(劉宥廷翻攝)

近年來食安問題頻傳且年關將近，酒類需求遽增，高雄港警總隊除加強情資布置，也針對高雄港區碼頭進出人車、停泊船隻裝卸貨物及進口報單品項等建立資料庫分析比對，沒想到，揪出位在燕巢區的假酒商。

每瓶紅酒的成本約10至20元，卻翻倍賺，每瓶賣200至1800元不等，當場查扣各類酒品及半成品16萬公升。(劉宥廷翻攝)

警方指出，威力酒廠從2008年營業至今，僅申報進口2只貨櫃的阿根廷紅酒，其餘酒品卻以濃縮葡萄汁加入香料及酒精自製，再自印「波菲亞頂級紅酒」、「羅森紅酒」、「威力森」、「尼爾森」及「歐邦妮頂級紅酒」等品牌貼紙，甚至黏貼註明「進口酒原產地：阿根廷」或「阿根廷分裝」字樣，佯裝進口紅酒販售給高雄市、台北市、新北市、桃園市、台中市、花蓮縣、宜蘭縣等7縣市、21名經銷商。

警方歷經半年追查，上月31日前去酒廠查緝，發現設備簡陋，也無合格的釀酒機具設備，現場衛生環境甚差，嚴重危害食安，且每瓶酒的成本約10至20元，卻翻倍賺，每瓶賣200至1800元不等，當場查扣各類酒品及半成品16萬公升，以及製造紅酒填充機、貼標機、封蓋機、噴字輸送帶及紅酒標籤等設備；另酒品提供至大賣場及喜宴餐廳飲用，銷售通路交由財政局另案追查。

警調查說，65歲謝男雖有釀酒執照，但14年前成立農霖公司時，曾因賣假酒被判刑2年，遭罰150萬罰金，因無工作專長，10年前又重操舊業，成立威力酒廠，就連其41歲兒子也一同合作分工；父子檔雖否認犯行，仍依詐欺、菸酒管理法、商業會計法及食品衛生管理法等罪移送。

(中時)

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