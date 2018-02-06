日專家：戰車殺手長弓阿帕契無用武之地

日本陸上自衛隊的AH-64D攻擊直昇機。（圖/JGSDF）

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中時電子報

日本陸上自衛隊昨日首次發生AH-64D長弓阿帕契攻擊直昇機墜毀事故，陸航出身的退役將領山口升在這次事件中接受日本媒體訪問時表示「長弓阿帕契是陸自最尖端的機型，對發生墜機事故只能說震驚」，他表示阿帕契雖然系統複雜，但因為是電腦控制，飛行員的負擔較輕，飛機的操控也較簡單。在伊拉克戰爭中美軍的同型機也大部分安全自戰場返回基地，機體也很結實，毫不掩飾對這次事故的驚訝。

根據日本軍事評論員關賢太郎著作，國內八旗文化翻譯的《自衛隊機的秘密》一書介紹，AH-64D長弓阿帕契因為比起AH-64A型阿帕契增加了椲頂的長弓火控雷達，可克服惡劣天候限制遂行全天候作戰，因此命名為長弓阿帕契。長弓阿帕契比起陸自的AH-1S眼鏡蛇攻擊直昇機，眼鏡蛇的主要反裝甲武器為有線導引的拖式反裝甲飛彈，發射後必須由射手持續照准目標直到命中，在命中前無法做大幅度機動，因此容易遭敵方反擊。

而長弓阿帕契攻擊直昇機，《自衛隊機的秘密》卻評論為「建案方向錯誤」，稱單價比F-15J鷹式戰機還貴，因此關賢太郎評論為「無用武之地」。AH-64D於2002年建案，目標原為取代AH-1S，原本考慮採購至多80架，後定案為62架，機體授權富士重工生產，首架飛機於2006年交機。

但是製造商波音公司卻因「生產線必須轉換為生產新型的AH-64E阿帕契守護者攻擊直昇機」為由，終止日本防衛省的採購案。結果至2007年確定最終僅採購13架，此舉讓單價飆升至22.3億新臺幣，而富士重工為設立生產線及支付波音公司的授權生產權利金，是以原計畫62架規劃，因此富士重工不堪虧損，一狀將防衛省告上法院。依據日本最高法院的判決，單價可能會上漲至30.6億新臺幣，超過F-15J戰機的單價27.9億新臺幣。

關賢太郎認為，耗費重金最後只獲得13架攻擊直昇機，讓用途受限，且戰時倘若敵軍為具備充分防空能力的正規軍，攻擊直昇機恐將難以施展。

國軍採購的AH-64E阿帕契守護者攻擊直昇機，原名AH-64D第三批次，因性能大幅提升，因此重新命名為阿帕契守護者（簡稱守護者），除了美國陸軍外，共有中華民國、韓國、印尼、印度等國採購，而英國陸軍也決定將WAH-64D性能提升至E型規格。現在武器唯一「系統」而非單一「平臺」，阿帕契系列持續發展與升級，國軍的守護者倘若將來遇到美軍升級，若不編列預算同步升級，當成為單一構型使用者時，就會產生消失性商源問題，影響妥善率，目前國軍的飛機、直昇機壽管理至今並未建立全面的「性能提升/現代化升級」制度，政府單位也還停留在平臺大約三十年左右就認定「老舊」而應報廢，而「非性能提升優先於購置」的觀念，航空器是以飛行時數/使用率衡量壽命，而不是年份，未建立制度就表示無法最大發揮裝備的壽限以有效節約國家預算，空軍的S-70C海鷗直昇機、陸軍和空勤的UH-1H易洛魁直昇機就是最好的負面教材。

(中時電子報)

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