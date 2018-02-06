歲末送暖　板橋警關心轄內弱勢

新北市板橋警分局組長陳獻珍與建國里長廖明勇關心轄內弱勢。（葉書宏翻攝）

友善列印
中時
新北市板橋警分局組長陳獻珍與建國里長廖明勇關心轄內弱勢。（葉書宏翻攝）
新北市板橋警分局組長陳獻珍與建國里長廖明勇關心轄內弱勢。（葉書宏翻攝）

歲末送暖，新北市板橋警分局組長陳獻珍在與建國里長廖明勇閒聊中得知轄區有里民寒冬中生活困頓，於心不忍遂自掏腰包濟助弱勢，善心義舉讓民眾深切感受社會溫暖。

家住民權路的楊姓里民為瘖啞人士，平日僅靠撿拾資源回收所得微薄收入為生，常三餐不繼、身體病痛又多。洪姓里民白髮蒼蒼已無謀生能力，身邊又沒有親人在旁，僅靠每個月低收入戶補助金勉強渡日。

另名陳姓老嫗年事已高、兒子為殘障人士，二人相依為命，日日拖著老邁身軀在巷弄間撿取資源回收物品苦撐家計，這一波寒流又冷又久，陳組長惟恐渠等三餐難以為繼，主動自掏腰包委請里長代為採購民生物資並致贈慰問金，陳姓母女正當為三餐發愁時，適巧里長和陳組長親到家中關懷拜訪，感激涕零，緊握著組長的雙手，口中不住道謝，直呼社會有情、人間有愛。

板橋警分局長王文澤表示，平日即鼓勵同仁利用勤區訪查機會深入發掘民瘼，主動轉介相關社福單位外，對自掏腰包濟助弱勢的同仁也表示嘉許與肯定，同時特別提醒民眾小心居家用電、用火安全，如果有需要員警協助的地方，板橋警分局都將全力給予幫助，希望大家都能平平安安過好年。

(中時)

16萬公升假酒誆進口紅酒 不肖業… 曳引車超高撞台灣大道天橋 載送…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。