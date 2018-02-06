歲末送暖　板橋警關心轄內弱勢

2018年02月06日 15:15 中時 葉書宏

新北市板橋警分局組長陳獻珍與建國里長廖明勇關心轄內弱勢。（葉書宏翻攝）

新北市板橋警分局組長陳獻珍與建國里長廖明勇關心轄內弱勢。（葉書宏翻攝）

歲末送暖，新北市板橋警分局組長陳獻珍在與建國里長廖明勇閒聊中得知轄區有里民寒冬中生活困頓，於心不忍遂自掏腰包濟助弱勢，善心義舉讓民眾深切感受社會溫暖。

家住民權路的楊姓里民為瘖啞人士，平日僅靠撿拾資源回收所得微薄收入為生，常三餐不繼、身體病痛又多。洪姓里民白髮蒼蒼已無謀生能力，身邊又沒有親人在旁，僅靠每個月低收入戶補助金勉強渡日。

另名陳姓老嫗年事已高、兒子為殘障人士，二人相依為命，日日拖著老邁身軀在巷弄間撿取資源回收物品苦撐家計，這一波寒流又冷又久，陳組長惟恐渠等三餐難以為繼，主動自掏腰包委請里長代為採購民生物資並致贈慰問金，陳姓母女正當為三餐發愁時，適巧里長和陳組長親到家中關懷拜訪，感激涕零，緊握著組長的雙手，口中不住道謝，直呼社會有情、人間有愛。

板橋警分局長王文澤表示，平日即鼓勵同仁利用勤區訪查機會深入發掘民瘼，主動轉介相關社福單位外，對自掏腰包濟助弱勢的同仁也表示嘉許與肯定，同時特別提醒民眾小心居家用電、用火安全，如果有需要員警協助的地方，板橋警分局都將全力給予幫助，希望大家都能平平安安過好年。

(中時)