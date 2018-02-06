新光三越西洋情人節 線上訂候位抽免費情人餐

2018年02月06日 15:05 中時 郭家崴

新光三越EMPORIO ARMANI情人簡約對表腕表，每支1萬8500元。（新光三越提供）

新光三越LINE FRIENDS Store可愛造型靠枕（熊大、兔兔），每隻1199元。（新光三越提供）

新光三越台南新天地10、11日「戀愛引力－配對甜蜜keyword」，可透過拼字比賽，確認情侶愛意與默契，有機會獲odorfunder特製情人節限定香水。（新光三越提供）

新光三越14日前「KISS西洋情人節」全台分店總動員，有各種增加愛侶情感熱度的活動，與成雙成對的時尚飾品配件、香水與情人節套餐等，正好搭上「旺旺卡利High」檔期，刷指定13家銀行滿1萬元以上享4％至6％禮券回饋；貴賓卡友扣指定會員點數可兌換獨家的地獄廚神GORDON RAMSAY米其林星級餐具；吃情人餐線上訂候位，還有機會整桌菜免費享用。

「旺旺卡利High」今年首度將美食餐飲納入累計回饋，全台16店近250家餐廳，集結福里安花神Caffè Florian、瓦城、GB鮮釀餐廳、TGI FRIDAYS等台、港、美、義、日式超過10個國家的料理。由於年前訂位需求增加，為免去打電話訂位或現場候位的麻煩，首創｢美食訂候位服務」，目前在台北的南西店、信義新天地、站前店、天母店，和台中中港店、台南新天地外，9日起台南中山店、高雄左營店和三多店也開放。

情人過節或團圓吃年夜飯享用美食，不只增加便利性還能累計賺禮券；28日前凡透過訂候位服務系統訂位於全台餐廳消費，還能憑「訂位已入座」畫面、貴賓卡和用餐銷貨明細表參加「我來買單！周周抽」活動，有機會享全桌免費的好康。

此外，全台一系列的浪漫活動，包括台北信義新天地14日前有｢情人節約會首選，送你白色情人節豪華雙人套餐｣抽獎活動，貴賓卡友消費達指定門檻即可參加；台北南西店有五星級飯店晶華酒店的「放閃拍照抽甜蜜住宿券」抽獎，12日前將情人放閃照上傳到該店FB粉絲團可參加；台北站前店10日有「手作乾燥花藝工作坊」；台中中港店14日前有「夢幻花牆放閃style」，以男、女友視角拍出愛意滿滿的照片上傳IG，有機會抽限定香氛好禮；台南新天地10、11日「戀愛引力－配對甜蜜keyword」，可透過拼字比賽，確認情侶愛意與默契，有機會獲odorfunder特製情人節限定香水。

(中時)