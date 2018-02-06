陸第三次成功進行陸基中段反導攔截技術試驗

2018年02月06日 15:07 中時 藍孝威

大陸國防部發佈消息稱，2月5日，中國在境內進行了一次陸基中段反導攔截技術試驗，試驗達到了預期目的，這一試驗是防禦性的，不針對任何國家。這是迄今為止大陸軍方第三次公開陸基中段反導攔截技術試驗成功的消息。核戰略專家認為，這標誌中國攔截敵方導彈的手段和能力更加成熟。

陸基中段導彈防禦系統（GMD）的系統組成龐雜、技術難度極高。此前，世界上只有美國一家進行過研究試驗，中國是第二個進行陸基中段反導攔截試驗的國家。

按照攔截時機不同，反導系統可分為三大類，「助推段」、「末段」、和「中段」。中段是彈道導彈飛行高度最高的一段，遠程彈道導彈的中段是在大氣層以外飛行。在中段進行攔截，可以避免敵方導彈飛臨我方本土，相對於「愛國者3」等末端反導系統，安全系數更高。但中段攔截因為目標距離遠，也要求反導系統的雷達擁有更遠的探測距離、攔截彈擁有更快的速度和加速度，技術難度更高。

2010年，中國開始了陸基中段反導技術的試驗。據環球網報導，2010年月11日、2013年1月27日，中國先後兩次在中國境內進行了陸基中段反導技術的攔截試驗，試驗均達到了預期的目的。

此外，2014年7月23日，大陸國防部新聞局稱，中國在境內進行了一次陸基反導技術試驗，試驗達到了預期目的。不過與此前兩次進行的陸基中段反導攔截技術試驗相比，這次沒有提及是在哪個階段進行攔截。

鳳凰網相關新聞顯示，2017年7月，央視首次對外公佈了陸基中段反導系統的試驗視頻畫面，引起了國內外的極大關注。截至2018年2月5日，中國已進行三次陸基中段反導系統的試驗，均達到了預期的目的。

《環球時報》報導，對於三次「陸基中段反導攔截技術試驗」成功之間的差別，中國核戰略專家楊承軍指出，每一次試驗檢驗的目的並不一樣，比如要檢驗不同的攔截高度、命中精度、 毀傷威力、攔截方式等等。但毫無疑問，三次中段反導攔截技術試驗的成功，標誌中國攔截敵方導彈的手段和能力更加成熟。

(中時)