桃園推廣種植非基改大豆 集貨中心7日啟用

北區非基改大豆雜糧集貨處理中心，去年底完工後將在本月7日啟用。（農糧署提供）

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桃園市在2017年推廣栽培非基改大豆類作物種植面積約有251公頃。（桃園市農業局提供）

桃園市農業局與行政院農業委員會農糧署合作，在新屋區、觀音區一代推動種植非基改大豆，為了讓雜糧產業能有更好的理集貨加工能力，農業局在2016年補助新屋區農會設立北區非基改大豆雜糧集貨處理中心，去年底完工後將在本月7日啟用，未來可每天最多可處理20公噸北部地區生產大豆，貯藏量能達到800公噸，並進行烘乾、選別、包裝、倉儲、冷藏等一貫化生產流程。

桃園市政府農業局與桃園區農改場、新屋區農會合作，在2017年辦理「桃園市推廣種植非基改大豆類作物補助種子計畫」，推廣桃園市栽培黃豆、黑豆等非基改大豆類作物，並補助農民種子費每公頃8000元、田間管理費3000元，希望達到500公頃的推廣種植面積。

根據行政院農業委員會農糧署北區分署統計，台灣每年進口約244萬公噸的大豆，但以2016年為例，國內大豆年產量僅有3061公噸，與進口數量相比之下微乎其微，桃園市農業局表示，桃園市去年栽培非基改大豆類作物的種植面積約有251公頃，比2016年的189公頃成長62公頃，7日則會在新屋啟用新落成的北部地區非基改大豆雜糧集貨處理中心，鼓勵更多農友參與種植大豆。

桃園市農業局農務科長胡淑芬表示，桃園市在2017年推廣栽培非基改大豆類作物種植面積約有251公頃，其中以觀音區的118公頃最多，其次是新屋區的62公頃和中壢區的26公頃，總面積比2016年的189公頃成長62公頃，除了2016年間因為颱風災損，只能以手摘採收，每公頃產量僅有400公斤，其餘時節每公頃產量也比農糧署的統計平均值1噸多出100至350公斤。

(中時)

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