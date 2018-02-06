男子想賞雪登山脫隊 北插天山迷路險送命

2018年02月06日 15:18 中時 賴佑維

30歲藍姓男子5日和3名朋友為了一睹雪白山區美景，相約到桃園市復興區北插天山登山，但因為脫隊後藍男找不到方向，桃園市消防局組成搜救隊前往救援，晚間找到藍男後，發現有失溫及疲勞情形，將其救出。

消防隊員表示，4名登山客是透過手機軟體Line認識，彼此相約至北插天山賞雪，一行4人自登山口出發，行經白沙瀑布後，其中藍男因個人裝備考量因素，不聽另外3名山友勸告，脫離隊伍，獨自循原路返回原定集結登山口，因路況不熟而迷路。

桃園市政府消防局勤務指揮中心5日17時59分分接獲民眾報案，請求協助搜尋藍男。復興消防分隊立即整備裝備，前往登山口接觸報案人了解狀況並以手機聯繫藍男，當時藍男還明確表示不需要搜救人員協助，並宣稱已自行摸黑找到返回登山口的山徑。搜救人員為求謹慎再三確認其身體狀況並持續於登山口待命。

19時35分再次與藍男連繫，他這時才說，目前受困於山徑某溪流處急需救援。搜救人員為求搜救效率，協請報案山友協助一同入山，接觸藍男後，後只見藍男全身濕漉漉全身顫抖緊靠在山壁角落處。搜救人員立即評估其身體狀況有些許失溫及疲勞情形，予以溫水止渴提昇身體溫度並稍作歇息後引導協助下山，結束救援勤務。

消防局第4大隊大隊長黃世忠呼籲，山區氣候多變應有專業嚮導或熟悉路況人員帶領及有合法入山登記才可從事登山等活動，並且特別注意惡劣天氣請勿前往登山，更不能擅自離隊或1人獨自前往登山，以免意外發生無援及增加救援之困難。

(中時)