頭屋代表會刪減2800萬預算 縣府邀所會協商不成

2018年02月06日 15:26 中時 陳慶居

鄉民代表也是江村貴胞弟江貴熙，批縣府強姦代表會。（陳慶居攝）

縣府祕書長陳斌山表示，3度協商不成，縣府將開會研商後逕行決定。（陳慶居攝）

苗栗縣頭屋鄉代表會刪減鄉公所2800多萬元預算，公所以窒礙難行為由提出覆議，然縣府6日第3度邀集所、會協商，鄉長江村貴堅持全數恢復，代表會則要求以墊付方式通過，鄉長弟弟江貴熙反對最力，雙方僵持不下宣告協商不成。縣府將依地方制度法逕行決定，江貴熙則批縣府「強姦」代表會。

縣府祕書長陳斌山表示，縣府將於農曆春節前，針對被刪減預算的相關項目，邀集有關局處研商，再依地方制度法第40條規定做出最適當決定，研商過程會參酌兩造意見。

頭屋鄉代會於去年11及12月間的定期會和臨時會中，認為鄉公所過去幾年都編列1.1到1.2億預算，今年編到1.4億，有浮編之嫌，經表決決議刪減2800萬。鄉公所認有窒礙難行而提出覆議，縣府繼1月24日及31日後，2月6日再邀集雙方協商，由陳斌山主持，江村貴與代表會主席湯于杰各率主管與代表列席。

但雙方各持己見互不相讓，會議舉行10多分鐘即宣告協商不成。江貴熙批縣府強姦代表會並造成所會不和，江村貴認為依前幾年決定數據1.4億編列預算，何來浮編之有？

(中時)