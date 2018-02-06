王維中有態度問題？韓媒：在學時抽菸又喝酒

2018年02月06日 15:35 中時電子報 蔡銘仁

王維中自釀酒人轉戰韓國職棒NC恐龍，成為台灣首名韓職球員，他外型跟身手都很吸睛，然而，卻也有令人擔心之處？韓媒報導直指王維中有「態度」問題，透露某外國球探曾發現，王維中還在台灣就學時，就不是勤勞努力的球員，經常在抽菸跟喝酒，「這對外籍球員來說不是好事。」

26歲的王維中總值90萬美金合約轉戰NC恐龍，他擁有帥氣長相、又是球速能達94.1英里的左投，讓人相當看好他新球季的表現。不過，韓媒《Isplus》報導指出，王維中看似近乎完美，但據1名外國球探透露，過去王維中還在台灣就學時，曾發現他有態度問題。

該名球探表示，過去他到訪台灣曾初次跟王維中接觸，但王維中卻用「四次元」的方式回話，王維中學生時期也不是勤奮的球員，抽菸喝酒樣樣來，直到2016年在美國，似乎還是如此，以洋將來說不太好。報導認為，王維中在機場成為焦點，但這不代表成功，而是所有人對他期待很高。

期待有多高？差不多跟近5年效力NC恐龍、貢獻56勝的王牌洋投海克(Eric Hacker)一樣。報導直言，王維中被賦予的責任重大，能否實踐得看他的適應力跟態度；NC恐龍領隊劉永俊談到王維中則說，「人生或許會迷途一兩年，他現在很認真。」

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(中時電子報)